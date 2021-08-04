Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
Сенатор Климов: БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала, понимая, что не найдет нарушений на парламентских выборах в РФ, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее организация разместила заявление, в котором говорится, что ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей.
"Это решение было ожидаемо, по данным комиссии, БДИПЧ рассматривало несколько вариантов в плане наблюдения за выборами в России, в итоге был выбран путь лобового скандала, решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", - сказал Климов.
Климов отметил, что ОБСЕ "каждый раз выкатывает какие-то огромные толпы наблюдателей" на выборы в РФ. При этом не секрет, что в БДИПЧ царят настроения "о признании наших выборов несостоявшимися". По словам сенатора, в ОБСЕ обсуждались различные варианты поведения, "в итоге они решили сыграть в обиженных".
Парламентарий отметил, что каждая страна принимает свое решение о приглашении международных наблюдателей, Россия готова принять наблюдателей из международных организаций для объективной оценки хода избирательного процесса. В то же время в США иностранцам вообще запрещено приближаться к избирательным участкам, напомнил политик.
Климов полагает, что хотя БДИПЧ и не сможет найти факты нарушений на российских выборах, избирательный процесс все равно будет подвергаться критике, поскольку ОБСЕ в данном случае будет опираться на информацию "бог весь кого", включая СМИ-иноагентов.