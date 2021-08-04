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Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2021

Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала, понимая, что не найдет нарушений на парламентских выборах в РФ, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:30

2021-08-04T18:30

2021-08-04T18:30

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала, понимая, что не найдет нарушений на парламентских выборах в РФ, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее организация разместила заявление, в котором говорится, что ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей."Это решение было ожидаемо, по данным комиссии, БДИПЧ рассматривало несколько вариантов в плане наблюдения за выборами в России, в итоге был выбран путь лобового скандала, решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", - сказал Климов.Климов отметил, что ОБСЕ "каждый раз выкатывает какие-то огромные толпы наблюдателей" на выборы в РФ. При этом не секрет, что в БДИПЧ царят настроения "о признании наших выборов несостоявшимися". По словам сенатора, в ОБСЕ обсуждались различные варианты поведения, "в итоге они решили сыграть в обиженных".Парламентарий отметил, что каждая страна принимает свое решение о приглашении международных наблюдателей, Россия готова принять наблюдателей из международных организаций для объективной оценки хода избирательного процесса. В то же время в США иностранцам вообще запрещено приближаться к избирательным участкам, напомнил политик.Климов полагает, что хотя БДИПЧ и не сможет найти факты нарушений на российских выборах, избирательный процесс все равно будет подвергаться критике, поскольку ОБСЕ в данном случае будет опираться на информацию "бог весь кого", включая СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20210804/vybory-1744388396.html

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в мире, сша, андрей климов, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, совет федерации рф, обсе, россия