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Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2021
Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала, понимая, что не найдет нарушений на парламентских выборах в РФ, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:30
2021-08-04T18:30
в мире
сша
андрей климов
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
совет федерации рф
обсе
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала, понимая, что не найдет нарушений на парламентских выборах в РФ, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее организация разместила заявление, в котором говорится, что ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей."Это решение было ожидаемо, по данным комиссии, БДИПЧ рассматривало несколько вариантов в плане наблюдения за выборами в России, в итоге был выбран путь лобового скандала, решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", - сказал Климов.Климов отметил, что ОБСЕ "каждый раз выкатывает какие-то огромные толпы наблюдателей" на выборы в РФ. При этом не секрет, что в БДИПЧ царят настроения "о признании наших выборов несостоявшимися". По словам сенатора, в ОБСЕ обсуждались различные варианты поведения, "в итоге они решили сыграть в обиженных".Парламентарий отметил, что каждая страна принимает свое решение о приглашении международных наблюдателей, Россия готова принять наблюдателей из международных организаций для объективной оценки хода избирательного процесса. В то же время в США иностранцам вообще запрещено приближаться к избирательным участкам, напомнил политик.Климов полагает, что хотя БДИПЧ и не сможет найти факты нарушений на российских выборах, избирательный процесс все равно будет подвергаться критике, поскольку ОБСЕ в данном случае будет опираться на информацию "бог весь кого", включая СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20210804/vybory-1744388396.html
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в мире, сша, андрей климов, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, совет федерации рф, обсе, россия
18:30 04.08.2021
 
Сенатор прокомментировал отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Сенатор Климов: БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ, отказавшись ехать в Россию, пошло по пути скандала, понимая, что не найдет нарушений на парламентских выборах в РФ, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее организация разместила заявление, в котором говорится, что ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 18:11
Косачев прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
"Это решение было ожидаемо, по данным комиссии, БДИПЧ рассматривало несколько вариантов в плане наблюдения за выборами в России, в итоге был выбран путь лобового скандала, решение чисто политическое, поскольку им было понятно, что они не найдут нарушений на парламентских выборах в России", - сказал Климов.
Климов отметил, что ОБСЕ "каждый раз выкатывает какие-то огромные толпы наблюдателей" на выборы в РФ. При этом не секрет, что в БДИПЧ царят настроения "о признании наших выборов несостоявшимися". По словам сенатора, в ОБСЕ обсуждались различные варианты поведения, "в итоге они решили сыграть в обиженных".
Парламентарий отметил, что каждая страна принимает свое решение о приглашении международных наблюдателей, Россия готова принять наблюдателей из международных организаций для объективной оценки хода избирательного процесса. В то же время в США иностранцам вообще запрещено приближаться к избирательным участкам, напомнил политик.
Климов полагает, что хотя БДИПЧ и не сможет найти факты нарушений на российских выборах, избирательный процесс все равно будет подвергаться критике, поскольку ОБСЕ в данном случае будет опираться на информацию "бог весь кого", включая СМИ-иноагентов.
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В миреСШААндрей КлимовБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФСовет Федерации РФОБСЕРоссия
 
 
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