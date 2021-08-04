https://ria.ru/20210804/myaso-1744355295.html

В России допустили введение налога на мясо

В России допустили введение налога на мясо - РИА Новости, 04.08.2021

В России допустили введение налога на мясо

Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение в России налога на мясо в ближайшие... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:38

2021-08-04T15:38

2021-08-04T18:44

экономика

анатолий чубайс

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет.По мнению чиновника, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство. Он отметил, что это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.Кроме того, Песков уверен, что в ближайшие три десятилетия серьезно трансформируется концепция прав человека.Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к глобальной перегруппировке стран.

https://ria.ru/20210608/abramchenko-1736126584.html

https://ria.ru/20210726/nalog-1742849932.html

россия

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2021

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экономика, анатолий чубайс, россия