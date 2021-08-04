15:38 04.08.2021 (обновлено: 18:44 04.08.2021)
В России допустили введение налога на мясо
Спецпредставитель президента Песков: через 15-20 лет в России могут ввести налог на мясо
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет.
По мнению чиновника, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.
"Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо <...> у нас не будет другого выхода", — констатировал Песков во время интенсива "Архипелаг 2121".
Он отметил, что это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.
Кроме того, Песков уверен, что в ближайшие три десятилетия серьезно трансформируется концепция прав человека.
"Та модель прав человека, которая появилась и сложилась 70 лет назад, фактически после Второй мировой войны, будет крайне существенно достроена. <...> На горизонте 2050 года, может быть, чуть раньше, мы ожидаем тотальной перезагрузки модели прав человека", — добавил он.
Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к глобальной перегруппировке стран.