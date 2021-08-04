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В России допустили введение налога на мясо
В России допустили введение налога на мясо - РИА Новости, 04.08.2021
В России допустили введение налога на мясо
Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение в России налога на мясо в ближайшие... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:38
2021-08-04T18:44
экономика
анатолий чубайс
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет.По мнению чиновника, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство. Он отметил, что это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.Кроме того, Песков уверен, что в ближайшие три десятилетия серьезно трансформируется концепция прав человека.Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к глобальной перегруппировке стран.
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экономика, анатолий чубайс, россия
15:38 04.08.2021 (обновлено: 18:44 04.08.2021)
 
В России допустили введение налога на мясо

Спецпредставитель президента Песков: через 15-20 лет в России могут ввести налог на мясо

© Pixabay / Shutterbug75Мясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Pixabay / Shutterbug75
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил введение в России налога на мясо в ближайшие 15-20 лет.
По мнению чиновника, из-за глобального потепления в сочетании с революционным энергопереходом власти начнут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.

"Через несколько лет мы будем громко возмущаться, а потом нам придется принять налог на мясо <...> у нас не будет другого выхода", — констатировал Песков во время интенсива "Архипелаг 2121".

Он отметил, что это приведет к серьезному изменению отношения людей к животноводству.
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Кроме того, Песков уверен, что в ближайшие три десятилетия серьезно трансформируется концепция прав человека.
"Та модель прав человека, которая появилась и сложилась 70 лет назад, фактически после Второй мировой войны, будет крайне существенно достроена. <...> На горизонте 2050 года, может быть, чуть раньше, мы ожидаем тотальной перезагрузки модели прав человека", — добавил он.
Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к глобальной перегруппировке стран.
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