https://ria.ru/20210804/myasnikov-1744424472.html

Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году

Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году - РИА Новости, 04.08.2021

Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в Telegram-канале пророческими словами из книги, написанной им семь лет назад. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T23:05

2021-08-04T23:05

2021-08-04T23:05

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в Telegram-канале пророческими словами из книги, написанной им семь лет назад.В предисловии к книге Мясников указал на "слепую зону", возникшую вокруг темы инфекций."Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — написал он, предупредив об угрозе распространения новых вирусов.Медик отметил, что ситуация с инфекциями еще семь лет назад была сравнима с "пороховой бочкой с дымящимся фитилем и надписью "инфекции" на боку".По мнению врача, сегодня на фоне ситуации с пандемией коронавируса слова, написанные им в 2014 году, "читаются уже по-другому".

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744148281.html

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html

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2021

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)