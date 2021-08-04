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Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году
Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году - РИА Новости, 04.08.2021
Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году
Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в Telegram-канале пророческими словами из книги, написанной им семь лет назад. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:05
2021-08-04T23:05
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в Telegram-канале пророческими словами из книги, написанной им семь лет назад.В предисловии к книге Мясников указал на "слепую зону", возникшую вокруг темы инфекций."Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — написал он, предупредив об угрозе распространения новых вирусов.Медик отметил, что ситуация с инфекциями еще семь лет назад была сравнима с "пороховой бочкой с дымящимся фитилем и надписью "инфекции" на боку".По мнению врача, сегодня на фоне ситуации с пандемией коронавируса слова, написанные им в 2014 году, "читаются уже по-другому".
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744148281.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
23:05 04.08.2021
 
Мясников рассказал о пророчестве о коронавирусе, сделанном в 2014 году

Врач Мясников: об опасном вирусе я предупреждал еще в 2014 году

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в Telegram-канале пророческими словами из книги, написанной им семь лет назад.
В предисловии к книге Мясников указал на "слепую зону", возникшую вокруг темы инфекций.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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"Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны", — написал он, предупредив об угрозе распространения новых вирусов.
Медик отметил, что ситуация с инфекциями еще семь лет назад была сравнима с "пороховой бочкой с дымящимся фитилем и надписью "инфекции" на боку".
По мнению врача, сегодня на фоне ситуации с пандемией коронавируса слова, написанные им в 2014 году, "читаются уже по-другому".
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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