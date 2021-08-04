https://ria.ru/20210804/musk-1744259382.html

Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками

Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками - РИА Новости, 04.08.2021

Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками

Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Everyday Astronaut, что при создании ракетного двигателя Raptor... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:30

2021-08-04T01:30

2021-08-04T09:43

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космос - риа наука

вашингтон

илон маск

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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Everyday Astronaut, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе российскими разработками.По словам изобретателя, проблема заключается не в том, возможно ли создание ракеты с жидкостным двигателем, — эту задачу уже выполнили. "Конечно, наш двигатель — с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали. <...> Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше тысячи долларов", — пояснил Маск.По его словам, если себестоимость удастся снизить, то человечество может стать цивилизацией, живущей на нескольких планетах.Raptor — ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.

https://ria.ru/20210730/mask-1743699058.html

вашингтон

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в мире, spacex, космос - риа наука, вашингтон, илон маск