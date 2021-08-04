01:30 04.08.2021 (обновлено: 09:43 04.08.2021)
Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками
Илон Маск заявил, что при создании двигателя Raptor вдохновляется российскими разработками
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Everyday Astronaut, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе российскими разработками.
"Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция — это самое сложное. Это не самое сложное. Было уже много замечательных конструкций ракет. Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они (Россия. — Прим. ред.) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций", — сказал он.
По словам изобретателя, проблема заключается не в том, возможно ли создание ракеты с жидкостным двигателем, — эту задачу уже выполнили.
"Конечно, наш двигатель — с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали. <...> Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше тысячи долларов", — пояснил Маск.
По его словам, если себестоимость удастся снизить, то человечество может стать цивилизацией, живущей на нескольких планетах.
Raptor — ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.
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