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Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками
Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками - РИА Новости, 04.08.2021
Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками
Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Everyday Astronaut, что при создании ракетного двигателя Raptor... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:30
2021-08-04T09:43
в мире
spacex
космос - риа наука
вашингтон
илон маск
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Everyday Astronaut, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе российскими разработками.По словам изобретателя, проблема заключается не в том, возможно ли создание ракеты с жидкостным двигателем, — эту задачу уже выполнили. "Конечно, наш двигатель — с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали. &lt;...&gt; Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше тысячи долларов", — пояснил Маск.По его словам, если себестоимость удастся снизить, то человечество может стать цивилизацией, живущей на нескольких планетах.Raptor — ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.
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в мире, spacex, космос - риа наука, вашингтон, илон маск
01:30 04.08.2021 (обновлено: 09:43 04.08.2021)
 
Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками

Илон Маск заявил, что при создании двигателя Raptor вдохновляется российскими разработками

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Everyday Astronaut, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе российскими разработками.

"Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция — это самое сложное. Это не самое сложное. Было уже много замечательных конструкций ракет. Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они (Россия. — Прим. ред.) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций", — сказал он.

По словам изобретателя, проблема заключается не в том, возможно ли создание ракеты с жидкостным двигателем, — эту задачу уже выполнили.
"Конечно, наш двигатель — с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали. <...> Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше тысячи долларов", — пояснил Маск.
По его словам, если себестоимость удастся снизить, то человечество может стать цивилизацией, живущей на нескольких планетах.
Raptor — ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.
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