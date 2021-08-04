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Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП - РИА Новости, 04.08.2021
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:33
2021-08-04T20:44
мосгортранс
департамент транспорта г. москвы
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса.Около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1 двигавшийся по маршруту № 750 автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, пятеро в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом.Среди пострадавших — беременная женщина, у нее черепно-мозговая травма."В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс". Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что ведомство окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.Возбуждено уголовное дело. Московская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которую начала полиция.
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60
Кадры с места ДТП на Боровском шоссе
Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом.
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мосгортранс, департамент транспорта г. москвы, происшествия, москва, россия
19:33 04.08.2021 (обновлено: 20:44 04.08.2021)
 
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП

Дептранс: начальник службы по безопасности Мосгортранса отстранен после ДТП на Боровском шоссе

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве
Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса.
Около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1 двигавшийся по маршруту № 750 автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, пятеро в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом.
Среди пострадавших — беременная женщина, у нее черепно-мозговая травма.
"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс". Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что ведомство окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.
Возбуждено уголовное дело. Московская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которую начала полиция.
Последствия столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем на Боровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 14:38
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
 
МосгортрансДепартамент транспорта г. МосквыПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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