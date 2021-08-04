https://ria.ru/20210804/mosgortrans-1744405380.html
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП - РИА Новости, 04.08.2021
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:33
2021-08-04T19:33
2021-08-04T20:44
мосгортранс
департамент транспорта г. москвы
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744338006_0:348:2730:1884_1920x0_80_0_0_11539d6d12ee7ff118536537239d55d6.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса.Около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1 двигавшийся по маршруту № 750 автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, пятеро в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом.Среди пострадавших — беременная женщина, у нее черепно-мозговая травма."В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс". Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что ведомство окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.Возбуждено уголовное дело. Московская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которую начала полиция.
https://ria.ru/20210804/borovskoe-1744343249.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744338006_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c85b00a09df1e5fc371664a951675463.jpg
Кадры с места ДТП на Боровском шоссе
Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом.
2021-08-04T19:33
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгортранс, департамент транспорта г. москвы, происшествия, москва, россия
19:33 04.08.2021 (обновлено: 20:44 04.08.2021)
Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Дептранс: начальник службы по безопасности Мосгортранса отстранен после ДТП на Боровском шоссе