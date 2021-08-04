https://ria.ru/20210804/mosgortrans-1744405380.html

Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП

Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП - РИА Новости, 04.08.2021

Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили из-за ДТП

Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:33

2021-08-04T19:33

2021-08-04T20:44

мосгортранс

департамент транспорта г. москвы

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Начальника службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с участием городского автобуса.Около 12:30 на Боровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1 двигавшийся по маршруту № 750 автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, пятеро в состоянии средней тяжести, двое — в тяжелом.Среди пострадавших — беременная женщина, у нее черепно-мозговая травма."В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс". Состояние всех пострадавших в настоящее время стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что ведомство окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат.Возбуждено уголовное дело. Московская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которую начала полиция.

https://ria.ru/20210804/borovskoe-1744343249.html

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Кадры с места ДТП на Боровском шоссе Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом. 2021-08-04T19:33 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мосгортранс, департамент транспорта г. москвы, происшествия, москва, россия