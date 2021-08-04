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В Москве завершился крестный ход с мощами Александра Невского

В Москве завершился крестный ход с мощами Александра Невского - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве завершился крестный ход с мощами Александра Невского

Всероссийский крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского по историческому маршруту завершился в среду у храма Христа Спасителя в Москве,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:08

2021-08-04T14:08

2021-08-04T14:08

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белоруссия

русская православная церковь

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александр невский

северо-кавказский федеральный округ

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Всероссийский крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского по историческому маршруту завершился в среду у храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ковчег с частицей мощей Александра Невского – главная святыня крестного хода. В год 800-летия со дня рождения святого князя по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла крестные ходы с его мощами посетили 28 населенных пунктов в 15 епархиях Русской православной церкви (РПЦ) в России и Белоруссии.Мощи с 12 июня по 14 августа были пронесены по четырем маршрутам. Исторический повторил путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Южный включил в себя города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Восточный, начавшийся в Екатеринбурге, достиг своей крайней точки в Южно-Сахалинске. Наконец, маршрут из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье пролегал по городам Центрального федерального округа и Белоруссии. Ранее патриарх Кирилл сравнил четыре пути с осеняющим епархии Русской церкви крестным знамением.Как сообщалось ранее, исторический крестный ход прошел 4 тысячи километров, а протяженность всех четырех крестных ходов составила приблизительно 25 тысяч километров. Частицы при этом были взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится их большая часть, а из храмов Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в которых они постоянно пребывают.В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор. Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий.

https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html

https://ria.ru/20210528/nevskiy-1734568791.html

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белоруссия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, северо-кавказский федеральный округ, россия