В Москве завершился крестный ход с мощами Александра Невского
Всероссийский крестный ход с мощами Александра Невского завершился у храма Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Всероссийский крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского по историческому маршруту завершился в среду у храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ковчег с частицей мощей Александра Невского – главная святыня крестного хода. В год 800-летия со дня рождения святого князя по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла крестные ходы с его мощами посетили 28 населенных пунктов в 15 епархиях Русской православной церкви (РПЦ) в России и Белоруссии.
Мощи с 12 июня по 14 августа были пронесены по четырем маршрутам. Исторический повторил путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Южный включил в себя города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Восточный, начавшийся в Екатеринбурге, достиг своей крайней точки в Южно-Сахалинске. Наконец, маршрут из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье пролегал по городам Центрального федерального округа и Белоруссии. Ранее патриарх Кирилл сравнил четыре пути с осеняющим епархии Русской церкви крестным знамением.
Как сообщалось ранее, исторический крестный ход прошел 4 тысячи километров, а протяженность всех четырех крестных ходов составила приблизительно 25 тысяч километров. Частицы при этом были взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится их большая часть, а из храмов Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в которых они постоянно пребывают.
В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор. Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий.