https://ria.ru/20210804/moratoriy-1744422610.html

Эксперт допустил рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ

Эксперт допустил рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ - РИА Новости, 04.08.2021

Эксперт допустил рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев связал призыв ВОЗ к введению моратория на ревакцинацию от COVID-19 с... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:35

2021-08-04T22:35

2021-08-04T22:35

распространение коронавируса

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общество

вакцинация

воз

здоровье - общество

коронавирусы

сергей токарев

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев связал призыв ВОЗ к введению моратория на ревакцинацию от COVID-19 с риском роста числа смертей от коронавирусной инфекции."В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать повторную вакцинацию", — подчеркнул он в беседе с Ura.ru.По мнению эксперта, ВОЗ преследует благие цели, однако, как отметил Токарев, сейчас страны обязаны прежде всего заботиться о здоровье собственных граждан.Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что введение моратория на ревакцинацию до сентября, как считают в организации, поможет справиться с глобальным неравенством в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. По оценкам эксперта, сейчас в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.В России для вакцинации от COVID-19 доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html

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