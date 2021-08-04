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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/moratoriy-1744422610.html
Эксперт допустил рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ
Эксперт допустил рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ - РИА Новости, 04.08.2021
Эксперт допустил рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев связал призыв ВОЗ к введению моратория на ревакцинацию от COVID-19 с... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:35
2021-08-04T22:35
распространение коронавируса
в мире
общество
вакцинация
воз
здоровье - общество
коронавирусы
сергей токарев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев связал призыв ВОЗ к введению моратория на ревакцинацию от COVID-19 с риском роста числа смертей от коронавирусной инфекции."В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать повторную вакцинацию", — подчеркнул он в беседе с Ura.ru.По мнению эксперта, ВОЗ преследует благие цели, однако, как отметил Токарев, сейчас страны обязаны прежде всего заботиться о здоровье собственных граждан.Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что введение моратория на ревакцинацию до сентября, как считают в организации, поможет справиться с глобальным неравенством в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. По оценкам эксперта, сейчас в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.В России для вакцинации от COVID-19 доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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в мире, общество, вакцинация, воз, здоровье - общество, коронавирусы, сергей токарев, тедрос адханом гебрейесус, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
22:35 04.08.2021
 
Эксперт допустил рост числа смертей от COVID-19 из-за призыва ВОЗ

Внештатный специалист Минздрава Токарев: рекомендация ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию опасна

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев связал призыв ВОЗ к введению моратория на ревакцинацию от COVID-19 с риском роста числа смертей от коронавирусной инфекции.
"В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать повторную вакцинацию", — подчеркнул он в беседе с Ura.ru.
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По мнению эксперта, ВОЗ преследует благие цели, однако, как отметил Токарев, сейчас страны обязаны прежде всего заботиться о здоровье собственных граждан.
Ранее генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что введение моратория на ревакцинацию до сентября, как считают в организации, поможет справиться с глобальным неравенством в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. По оценкам эксперта, сейчас в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.
В России для вакцинации от COVID-19 доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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Распространение коронавирусаВ миреОбществоВакцинацияВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусыСергей ТокаревТедрос Адханом ГебрейесусРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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