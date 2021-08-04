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https://ria.ru/20210804/moratoriy-1744374034.html
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 04.08.2021
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:02
2021-08-04T17:26
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 4 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", — заявил он.Эксперты ВОЗ при этом полагают, что его, вероятно, придется продлить, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.По оценкам организации, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум десять процентов населения в каждой стране.В России доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
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в мире, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
17:02 04.08.2021 (обновлено: 17:26 04.08.2021)
 
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Гендиректор ВОЗ Гебрейесус: нужно ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 4 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", — заявил он.
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Эксперты ВОЗ при этом полагают, что его, вероятно, придется продлить, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
По оценкам организации, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум десять процентов населения в каждой стране.
В России доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19
 
 
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