https://ria.ru/20210804/molodzh-1744384234.html

Ярославский губернатор призвал отстаивать интересы молодежи

Ярославский губернатор призвал отстаивать интересы молодежи - РИА Новости, 04.08.2021

Ярославский губернатор призвал отстаивать интересы молодежи

Руководитель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал максимально использовать все... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:57

2021-08-04T17:57

2021-08-04T17:57

ярославская область

общество

ярославская область

владимир путин

дмитрий миронов

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал максимально использовать все доступные возможности для отстаивания интересов молодежи, сообщает правительство региона.Областное правительство сообщает, что в среду в онлайн-формате состоялось очередное заседание комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика" под председательством Миронова. Члены комиссии обсудили направления работы по созданию дополнительных возможностей для молодежи через внесение изменений в нацпроекты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина."В настоящее время молодежный блок включен в национальный проект "Образование". Изменения в другие проекты будут вноситься только по заключению нашей комиссии. Нам предоставлены дополнительные возможности для отстаивания интересов молодежи, и нужно грамотно ими воспользоваться", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, важно, чтобы молодые люди смогли реализовать свой потенциал, получить доступное и качественное образование, активнее влиться в культурную и общественную жизнь страны, реализовать свои инициативы и проекты. Особое внимание необходимо уделить популяризации достижений молодежи, в том числе школьников и молодых педагогов, подчеркнул Миронов.Глава Ярославской области отметил, что в стране ежегодно появляются новые проекты, предоставляющие возможность практически каждому молодому человеку проявить себя и быть услышанным. Проводится все больше грантовых конкурсов как для физических лиц, так и для некоммерческих организаций, вузов. В этом году, отметил Миронов, создан Президентский фонд культурных инициатив, который также предоставил возможности для поддержки проектов, направленных на молодых людей, их творческую самореализацию и развитие в сфере культуры и искусства.

https://ria.ru/20210729/yaroslavl-1743519418.html

https://ria.ru/20210804/yaroslavl-1744379953.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославская область, владимир путин, дмитрий миронов, россия