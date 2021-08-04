Ярославский губернатор призвал отстаивать интересы молодежи
Глава Ярославской области Миронов призвал максимально отстаивать интересы молодежи
© Фото : правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© Фото : правительство Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Руководитель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов призвал максимально использовать все доступные возможности для отстаивания интересов молодежи, сообщает правительство региона.
Областное правительство сообщает, что в среду в онлайн-формате состоялось очередное заседание комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика" под председательством Миронова. Члены комиссии обсудили направления работы по созданию дополнительных возможностей для молодежи через внесение изменений в нацпроекты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
"В настоящее время молодежный блок включен в национальный проект "Образование". Изменения в другие проекты будут вноситься только по заключению нашей комиссии. Нам предоставлены дополнительные возможности для отстаивания интересов молодежи, и нужно грамотно ими воспользоваться", - цитирует Миронова пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, важно, чтобы молодые люди смогли реализовать свой потенциал, получить доступное и качественное образование, активнее влиться в культурную и общественную жизнь страны, реализовать свои инициативы и проекты. Особое внимание необходимо уделить популяризации достижений молодежи, в том числе школьников и молодых педагогов, подчеркнул Миронов.
Глава Ярославской области отметил, что в стране ежегодно появляются новые проекты, предоставляющие возможность практически каждому молодому человеку проявить себя и быть услышанным. Проводится все больше грантовых конкурсов как для физических лиц, так и для некоммерческих организаций, вузов. В этом году, отметил Миронов, создан Президентский фонд культурных инициатив, который также предоставил возможности для поддержки проектов, направленных на молодых людей, их творческую самореализацию и развитие в сфере культуры и искусства.