https://ria.ru/20210804/migranty-1744385476.html

В Белоруссии на границе с Литвой обнаружили раненых мигрантов

В Белоруссии на границе с Литвой обнаружили раненых мигрантов - РИА Новости, 04.08.2021

В Белоруссии на границе с Литвой обнаружили раненых мигрантов

Пограничники Белоруссии обнаружили на границе с Литвой пятерых мигрантов с огнестрельными ранениями и следами укусов служебных собак, они доставлены в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:00

2021-08-04T18:00

2021-08-04T18:08

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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Пограничники Белоруссии обнаружили на границе с Литвой пятерых мигрантов с огнестрельными ранениями и следами укусов служебных собак, они доставлены в медицинские учреждения, сообщила в среду пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).Ранее в среду официальный представитель ГПК республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. Во вторник Бычковский сообщал, что за сутки зафиксировано 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы."Сегодня на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы (c Литвой - ред.) пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак", - говорится сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета.По данным ведомства, пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210726/bunt-1742982021.html

https://ria.ru/20210804/konflikt-1744353385.html

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белоруссия

минск

ирак

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в мире, литва, белоруссия, минск, ирак, александр лукашенко, мигранты