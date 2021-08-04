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Магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе"
Магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе" - РИА Новости, 04.08.2021
Магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе"
Магистры филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове (Нижегородская область) будут жить в самом современном цифровом кампусе, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:45
2021-08-04T15:45
2021-08-04T15:51
общество
саров
нижегородская область
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Магистры филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове (Нижегородская область) будут жить в самом современном цифровом кампусе, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Новый национальный центр по физике и математике и филиал МГУ имени Ломоносова будут созданы рядом с Саровом, в котором расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, крупнейший в стране комплекс, занимающийся оборонными разработками, также активно создающий и гражданские продукты.Уже получена лицензия на работу филиала МГУ, рассказал Лихачев. "Мы подписали меморандум с ведущими 16 университетами и институтами партнеров по стране, и сформировали пять образовательных программ для первой серии, для первых магистров, и первые 50 ребят уже примут непосредственное участие в обучении с 1 сентября текущего года", - добавил глава "Росатома".Лихачев рассказал, каким будет студенческий городок там. "Это таунхаусы, где будет двухместное расселение, учебные помещения, соответственно, зоны обучения студентов, личные пространства – все это имеет, конечно, еще и цифровое воплощение, то есть такой цифровой кампус, если так можно выразиться", - отметил гендиректор атомной госкорпорации.
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общество, саров, нижегородская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия
15:45 04.08.2021 (обновлено: 15:51 04.08.2021)
Магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе"
Гендиректор "Росатома" Лихачев: магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе"
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Магистры филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове
(Нижегородская область
) будут жить в самом современном цифровом кампусе, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Новый национальный центр по физике и математике и филиал МГУ имени Ломоносова будут созданы рядом с Саровом, в котором расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, крупнейший в стране комплекс, занимающийся оборонными разработками, также активно создающий и гражданские продукты.
Уже получена лицензия на работу филиала МГУ, рассказал Лихачев. "Мы подписали меморандум с ведущими 16 университетами и институтами партнеров по стране, и сформировали пять образовательных программ для первой серии, для первых магистров, и первые 50 ребят уже примут непосредственное участие в обучении с 1 сентября текущего года", - добавил глава "Росатома".
Лихачев рассказал, каким будет студенческий городок там. "Это таунхаусы, где будет двухместное расселение, учебные помещения, соответственно, зоны обучения студентов, личные пространства – все это имеет, конечно, еще и цифровое воплощение, то есть такой цифровой кампус, если так можно выразиться", - отметил гендиректор атомной госкорпорации.