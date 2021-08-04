https://ria.ru/20210804/mbkh-1744423490.html

"Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов

"Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов - РИА Новости, 04.08.2021

"Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов

Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили, что их сайты заблокированы у большинства провайдеров в России. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:54

2021-08-04T22:54

2021-08-04T23:05

россия

общество

михаил ходорковский

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили, что их сайты заблокированы у большинства провайдеров в России."Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа. Мы также обнаружили, что наш адрес весен в особый список на сайте Роскомнадзора (РКН) — "Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Открытых медиа".Редакция заявила, что не получала соответствующего уведомления от регулятора или Генпрокуратуры. Издание отмечает, что вечером в среду на адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но там не уточнялось, какую именно.Издание "МБХ медиа" заявило, что Роскомнадзор блокировал доступ и к его сайту."Также заблокировали сайт "МБХ медиа", - сообщило издание в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210726/navalnyy-1742920888.html

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россия, общество, михаил ходорковский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)