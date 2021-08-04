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"Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов
"Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов - РИА Новости, 04.08.2021
"Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов
Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили, что их сайты заблокированы у большинства провайдеров в России. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:54
2021-08-04T23:05
россия
общество
михаил ходорковский
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили, что их сайты заблокированы у большинства провайдеров в России."Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа. Мы также обнаружили, что наш адрес весен в особый список на сайте Роскомнадзора (РКН) — "Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Открытых медиа".Редакция заявила, что не получала соответствующего уведомления от регулятора или Генпрокуратуры. Издание отмечает, что вечером в среду на адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но там не уточнялось, какую именно.Издание "МБХ медиа" заявило, что Роскомнадзор блокировал доступ и к его сайту."Также заблокировали сайт "МБХ медиа", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
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россия, общество, михаил ходорковский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
22:54 04.08.2021 (обновлено: 23:05 04.08.2021)
 
"Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов

Проекты Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке сайтов в России

© РИА НовостиЛоготип организации "Открытая Россия"
Логотип организации Открытая Россия - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Проекты Михаила Ходорковского "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили, что их сайты заблокированы у большинства провайдеров в России.
"Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа. Мы также обнаружили, что наш адрес весен в особый список на сайте Роскомнадзора (РКН) — "Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Открытых медиа".
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Редакция заявила, что не получала соответствующего уведомления от регулятора или Генпрокуратуры. Издание отмечает, что вечером в среду на адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но там не уточнялось, какую именно.
Издание "МБХ медиа" заявило, что Роскомнадзор блокировал доступ и к его сайту.
"Также заблокировали сайт "МБХ медиа", - сообщило издание в своем Telegram-канале.
 
РоссияОбществоМихаил ХодорковскийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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