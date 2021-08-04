https://ria.ru/20210804/maski-1744278253.html

РБК: производители призвали ужесточить правила продажи масок

РБК: производители призвали ужесточить правила продажи масок - РИА Новости, 04.08.2021

РБК: производители призвали ужесточить правила продажи масок

Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:26

2021-08-04T09:26

2021-08-04T09:26

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы могут поставляться небезопасные маски, пишет РБК.Отмечается, что из-за существующих порядков регистрации некоторые производители выпускают средства защиты без проведения необходимых испытаний.Это не позволяет разным учреждениям, в первую очередь больницам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и создает риск поставок недоброкачественных респираторов и масок, что приводит к заболеваниям COVID-19 среди медиков, говорится в материале.В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц, запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний, а также исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощенной регистрацией.

https://ria.ru/20210804/tsvetok-1744275286.html

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рбк (медиагруппа), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии