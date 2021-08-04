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РБК: производители призвали ужесточить правила продажи масок
РБК: производители призвали ужесточить правила продажи масок - РИА Новости, 04.08.2021
РБК: производители призвали ужесточить правила продажи масок
Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:26
2021-08-04T09:26
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы могут поставляться небезопасные маски, пишет РБК.Отмечается, что из-за существующих порядков регистрации некоторые производители выпускают средства защиты без проведения необходимых испытаний.Это не позволяет разным учреждениям, в первую очередь больницам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и создает риск поставок недоброкачественных респираторов и масок, что приводит к заболеваниям COVID-19 среди медиков, говорится в материале.В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц, запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний, а также исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощенной регистрацией.
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рбк (медиагруппа), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:26 04.08.2021
 
РБК: производители призвали ужесточить правила продажи масок

РБК: производители призвали правительство ужесточить правила продажи медицинских масок

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на одной из улиц Москвы
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить недостатки в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы могут поставляться небезопасные маски, пишет РБК.
Отмечается, что из-за существующих порядков регистрации некоторые производители выпускают средства защиты без проведения необходимых испытаний.
Это не позволяет разным учреждениям, в первую очередь больницам, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и создает риск поставок недоброкачественных респираторов и масок, что приводит к заболеваниям COVID-19 среди медиков, говорится в материале.
В связи с этим ассоциации попросили внести в законодательство пункт об обязательном наличии сертификата качества у средств защиты дыхания для больниц, запретить поставки без прохождения токсикологических и технических испытаний, а также исключить маски и респираторы из списка изделий с упрощенной регистрацией.
Nigella Sativa - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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