https://ria.ru/20210804/maksim-1744325869.html
Представитель МакSим ответила на вопрос о переводе певицы из реанимации
Представитель МакSим ответила на вопрос о переводе певицы из реанимации - РИА Новости, 04.08.2021
Представитель МакSим ответила на вопрос о переводе певицы из реанимации
Вопрос о переводе из реанимации певицы МакSим (Марины Абросимовой) пока не обсуждается, сообщила РИА Новости её представительница, отметив, что нужно дождаться, РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:21
2021-08-04T13:21
2021-08-04T13:40
шоубиз
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вопрос о переводе из реанимации певицы МакSим (Марины Абросимовой) пока не обсуждается, сообщила РИА Новости её представительница, отметив, что нужно дождаться, пока ситуация стабилизируется.Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку."Не обсуждалось. … У неё сейчас все-таки хрупкий организм, необходимо пока дождаться, когда ситуация стабилизируется", - сказала представительница артистки.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/maksim-1744025867.html
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макsим (марина абросимова)
13:21 04.08.2021 (обновлено: 13:40 04.08.2021)
Представитель МакSим ответила на вопрос о переводе певицы из реанимации
Представительница певицы МакSим: вопрос о переводе из реанимации артистки пока не обсуждается
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вопрос о переводе из реанимации певицы МакSим (Марины Абросимовой) пока не обсуждается, сообщила РИА Новости её представительница, отметив, что нужно дождаться, пока ситуация стабилизируется.
Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку.
"Не обсуждалось. … У неё сейчас все-таки хрупкий организм, необходимо пока дождаться, когда ситуация стабилизируется", - сказала представительница артистки.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".