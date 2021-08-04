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Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer
Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer - РИА Новости, 04.08.2021
Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer
Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:50
2021-08-04T18:57
вакцинация
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer.17 декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Макрон ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале, и продолжал работать удаленно. 24 декабря офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов коронавируса.
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вакцинация, эммануэль макрон, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
18:50 04.08.2021 (обновлено: 18:57 04.08.2021)
 
Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer

Президент Франции Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer.
"Да, я получил одну дозу вакцины Pfizer 31 мая", - сказал Макрон, отвечая в Instagram на вопрос о том, привился ли он от коронавируса.
17 декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Макрон ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале, и продолжал работать удаленно. 24 декабря офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов коронавируса.
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ВакцинацияЭммануэль МакронКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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