https://ria.ru/20210804/makron-1744398087.html
Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer
Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer - РИА Новости, 04.08.2021
Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer
Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:50
2021-08-04T18:50
2021-08-04T18:57
вакцинация
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer.17 декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Макрон ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале, и продолжал работать удаленно. 24 декабря офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов коронавируса.
https://ria.ru/20210727/matovich-1743183079.html
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вакцинация, эммануэль макрон, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
18:50 04.08.2021 (обновлено: 18:57 04.08.2021)
Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer
Президент Франции Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer