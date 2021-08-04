https://ria.ru/20210804/makron-1744398087.html

Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer

Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer - РИА Новости, 04.08.2021

Макрон привился от коронавируса одной дозой вакцины Pfizer

Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:50

2021-08-04T18:50

2021-08-04T18:57

вакцинация

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, переболевший в декабре коронавирусом, сообщил, что привился одной дозой вакцины Pfizer.17 декабря стало известно, что французский президент заразился коронавирусом. Макрон ушел на самоизоляцию, которую проходил в охотничьем домике "Ля-Лантерн" в Версале, и продолжал работать удаленно. 24 декабря офис президента сообщил, что у Макрона больше нет симптомов коронавируса.

https://ria.ru/20210727/matovich-1743183079.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, эммануэль макрон, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech