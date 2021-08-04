https://ria.ru/20210804/makron-1744365273.html

Макрон раскритиковал политических лидеров Ливана

Макрон раскритиковал политических лидеров Ливана - РИА Новости, 04.08.2021

Макрон раскритиковал политических лидеров Ливана

Политические лидеры Ливана, сделав ставку на затягивание кризиса в стране и блокируя формирование нового правительства и проведение реформ, совершили... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:29

2021-08-04T16:29

2021-08-04T16:29

в мире

ливан

франция

эммануэль макрон

саад харири

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Политические лидеры Ливана, сделав ставку на затягивание кризиса в стране и блокируя формирование нового правительства и проведение реформ, совершили историческую и моральную ошибку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Похоже, что ливанские руководители сделали ставку на затягивание ситуации (политической - ред.), я об этом сожалею. Думаю, что это историческая ошибка, а также моральная. Международное сообщество продолжит поддерживать население", - сказал Макрон на международной конференции в поддержку Ливана, организованной по инициативе президента Франции и под эгидой ООН.Он напомнил, что Франция и европейские партнеры смогли принять ограничительные меры против ливанских политиков, вовлеченных в коррупцию или блокирование политической реформы в стране, и создали особый механизм санкционного давления на Ливан.Французский лидер подчеркнул, что руководители Ливана задолжали своему населению "прозрачность и правду".Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. Харири подал в отставку 15 июля, не сформировав правительство.

https://ria.ru/20210726/livan-1742981837.html

https://ria.ru/20210717/livan-1741664432.html

ливан

франция

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в мире, ливан, франция, эммануэль макрон, саад харири