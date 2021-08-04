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Макрон раскритиковал политических лидеров Ливана
Макрон раскритиковал политических лидеров Ливана - РИА Новости, 04.08.2021
Макрон раскритиковал политических лидеров Ливана
Политические лидеры Ливана, сделав ставку на затягивание кризиса в стране и блокируя формирование нового правительства и проведение реформ, совершили... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:29
2021-08-04T16:29
в мире
ливан
франция
эммануэль макрон
саад харири
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Политические лидеры Ливана, сделав ставку на затягивание кризиса в стране и блокируя формирование нового правительства и проведение реформ, совершили историческую и моральную ошибку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Похоже, что ливанские руководители сделали ставку на затягивание ситуации (политической - ред.), я об этом сожалею. Думаю, что это историческая ошибка, а также моральная. Международное сообщество продолжит поддерживать население", - сказал Макрон на международной конференции в поддержку Ливана, организованной по инициативе президента Франции и под эгидой ООН.Он напомнил, что Франция и европейские партнеры смогли принять ограничительные меры против ливанских политиков, вовлеченных в коррупцию или блокирование политической реформы в стране, и создали особый механизм санкционного давления на Ливан.Французский лидер подчеркнул, что руководители Ливана задолжали своему населению "прозрачность и правду".Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. Харири подал в отставку 15 июля, не сформировав правительство.
https://ria.ru/20210726/livan-1742981837.html
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в мире, ливан, франция, эммануэль макрон, саад харири
16:29 04.08.2021
 
Макрон раскритиковал политических лидеров Ливана

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал руководителей Ливана, затягивающих кризис в стране

© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Елисейском дворце. 23 июня 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Елисейском дворце. 23 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Политические лидеры Ливана, сделав ставку на затягивание кризиса в стране и блокируя формирование нового правительства и проведение реформ, совершили историческую и моральную ошибку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Похоже, что ливанские руководители сделали ставку на затягивание ситуации (политической - ред.), я об этом сожалею. Думаю, что это историческая ошибка, а также моральная. Международное сообщество продолжит поддерживать население", - сказал Макрон на международной конференции в поддержку Ливана, организованной по инициативе президента Франции и под эгидой ООН.
Город Бейрут - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Новый премьер-министр Ливана пообещал спасти страну от краха
Он напомнил, что Франция и европейские партнеры смогли принять ограничительные меры против ливанских политиков, вовлеченных в коррупцию или блокирование политической реформы в стране, и создали особый механизм санкционного давления на Ливан.
Французский лидер подчеркнул, что руководители Ливана задолжали своему населению "прозрачность и правду".
"Я снова повторю, что в приоритете остается задача формирования правительства, способного принять срочные меры для поддержки населения", - добавил Макрон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 14:07
Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане
Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. Харири подал в отставку 15 июля, не сформировав правительство.
 
В миреЛиванФранцияЭммануэль МакронСаад Харири
 
 
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