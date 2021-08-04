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Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь

Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь - РИА Новости, 04.08.2021

Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь

Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать свою 17-летнюю дочь, которая, убегая от отца, вынуждена была прыгать из окна с четвертого этажа, сообщила РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:19

2021-08-04T13:19

2021-08-04T13:19

происшествия

московская область (подмосковье)

люберцы

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать свою 17-летнюю дочь, которая, убегая от отца, вынуждена была прыгать из окна с четвертого этажа, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Судом в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование своей несовершеннолетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. " а" ч. 3 ст. 131 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.По словам Врадий, 2 августа мужчина, будучи пьяным, попытался изнасиловать 17-летнюю дочь. Убегая от отца, девочка выпрыгнула с 4-го этажа квартиры. Она была госпитализирована.Следователи с участием обвиняемого проверили показания на месте, а также допросили потерпевшую и свидетелей. Кроме этого, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

https://ria.ru/20210519/zaderzhanie-1732948447.html

московская область (подмосковье)

люберцы

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, следственный комитет россии (ск рф), россия