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Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь
Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь - РИА Новости, 04.08.2021
Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь
Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать свою 17-летнюю дочь, которая, убегая от отца, вынуждена была прыгать из окна с четвертого этажа, сообщила РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:19
2021-08-04T13:19
происшествия
московская область (подмосковье)
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать свою 17-летнюю дочь, которая, убегая от отца, вынуждена была прыгать из окна с четвертого этажа, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Судом в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование своей несовершеннолетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. " а" ч. 3 ст. 131 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.По словам Врадий, 2 августа мужчина, будучи пьяным, попытался изнасиловать 17-летнюю дочь. Убегая от отца, девочка выпрыгнула с 4-го этажа квартиры. Она была госпитализирована.Следователи с участием обвиняемого проверили показания на месте, а также допросили потерпевшую и свидетелей. Кроме этого, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.
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московская область (подмосковье)
люберцы
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происшествия, московская область (подмосковье), люберцы, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:19 04.08.2021
 
Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать дочь

Суд арестовал жителя Люберец, который пытался изнасиловать 17-летнюю дочь

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд арестовал жителя Люберец, пытавшегося изнасиловать свою 17-летнюю дочь, которая, убегая от отца, вынуждена была прыгать из окна с четвертого этажа, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Судом в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование своей несовершеннолетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. " а" ч. 3 ст. 131 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 13:35
Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь
По словам Врадий, 2 августа мужчина, будучи пьяным, попытался изнасиловать 17-летнюю дочь. Убегая от отца, девочка выпрыгнула с 4-го этажа квартиры. Она была госпитализирована.
Следователи с участием обвиняемого проверили показания на месте, а также допросили потерпевшую и свидетелей. Кроме этого, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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