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ВОЗ изучит заразность лямбда-штамма коронавируса

ВОЗ изучит заразность лямбда-штамма коронавируса - РИА Новости, 04.08.2021

ВОЗ изучит заразность лямбда-штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда", получивший распространение в Южной Америке, может быть более... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:01

2021-08-04T21:01

2021-08-04T21:01

распространение коронавируса

в мире

перу

южная америка

воз

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда", получивший распространение в Южной Америке, может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса, сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.По ее словам, штамм "дельта" коронавируса на 50% более заразен, чем штамм "альфа", который был обнаружен впервые в Великобритании.Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv. По их данным, штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.

перу

южная америка

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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