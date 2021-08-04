ВОЗ изучит заразность лямбда-штамма коронавируса
Представитель ВОЗ Вуйнович: организация изучит заразность штамма коронавируса "лямбда"
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда", получивший распространение в Южной Америке, может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса, сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Дельта-штамм вызывает озабоченность, но есть и другие штаммы, которые находятся в сфере нашего внимания - штамм "лямбда", который первый раз был обнаружен в августе прошлого года в Южной Америке, и сейчас рассматривается если этот штамм вытесняет другие штаммы, если он имеет характеристики, которые более заразны", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".
По ее словам, штамм "дельта" коронавируса на 50% более заразен, чем штамм "альфа", который был обнаружен впервые в Великобритании.
Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv. По их данным, штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.