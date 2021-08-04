https://ria.ru/20210804/litva-1744387809.html

В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19

В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021

В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19

Некоторые приехавшие в Литву мигранты заражены коронавирусом и чесоткой, они хотят получить прививку, заявила представитель минздрава Раса Бекшене. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:09

2021-08-04T18:09

2021-08-04T18:09

распространение коронавируса

в мире

литва

белоруссия

александр лукашенко

коронавирус covid-19

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ВИЛЬНЮС, 4 авг - РИА Новости. Некоторые приехавшие в Литву мигранты заражены коронавирусом и чесоткой, они хотят получить прививку, заявила представитель минздрава Раса Бекшене."Зарегистрирован 71 случай COVID-19 и 21 случай чесотки", – приводит Sputnik Литва слова Бекшене.Она добавила, что 736 человек вакцинированы от коронавируса. По словам Бекшене, мигранты хотят получить прививку.Как отмечает Sputnik, по данным на 29 июля, 128 нелегальных мигрантов нуждались в амбулаторном лечении из-за различных болезней или недомоганий, 48 были отправлены на стационарное лечение.Заместитель министра внутренних дел Сигита Шчаевене заявила, что мигранты, у которых выявлен коронавирус, изолированы на пограничных заставах.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией.

https://ria.ru/20210803/litva-1744182218.html

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, коронавирус covid-19