В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19
Представитель Минздрава Бекшене: в Литве мигранты болеют COVID-19 и чесоткой
© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна стоят у забора в лагере беженцев в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВИЛЬНЮС, 4 авг - РИА Новости. Некоторые приехавшие в Литву мигранты заражены коронавирусом и чесоткой, они хотят получить прививку, заявила представитель минздрава Раса Бекшене.
"Зарегистрирован 71 случай COVID-19 и 21 случай чесотки", – приводит Sputnik Литва слова Бекшене.
Она добавила, что 736 человек вакцинированы от коронавируса. По словам Бекшене, мигранты хотят получить прививку.
Как отмечает Sputnik, по данным на 29 июля, 128 нелегальных мигрантов нуждались в амбулаторном лечении из-за различных болезней или недомоганий, 48 были отправлены на стационарное лечение.
Заместитель министра внутренних дел Сигита Шчаевене заявила, что мигранты, у которых выявлен коронавирус, изолированы на пограничных заставах.
"На самом деле ситуация сложная, потому что на заставах они живут в палатках, и у нас есть проблема в том, что мы решаем, куда их деть как можно оперативнее, чтобы COVID-19 не распространился среди чиновников и других людей", – приводит агентство слова Шчаевене.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией.
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