Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/litva-1744387809.html
В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19
В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19
Некоторые приехавшие в Литву мигранты заражены коронавирусом и чесоткой, они хотят получить прививку, заявила представитель минздрава Раса Бекшене. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:09
2021-08-04T18:09
распространение коронавируса
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743315650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f294a0fc813da4dfd7672df801ee1f0.jpg
ВИЛЬНЮС, 4 авг - РИА Новости. Некоторые приехавшие в Литву мигранты заражены коронавирусом и чесоткой, они хотят получить прививку, заявила представитель минздрава Раса Бекшене."Зарегистрирован 71 случай COVID-19 и 21 случай чесотки", – приводит Sputnik Литва слова Бекшене.Она добавила, что 736 человек вакцинированы от коронавируса. По словам Бекшене, мигранты хотят получить прививку.Как отмечает Sputnik, по данным на 29 июля, 128 нелегальных мигрантов нуждались в амбулаторном лечении из-за различных болезней или недомоганий, 48 были отправлены на стационарное лечение.Заместитель министра внутренних дел Сигита Шчаевене заявила, что мигранты, у которых выявлен коронавирус, изолированы на пограничных заставах.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией.
https://ria.ru/20210803/litva-1744182218.html
https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html
литва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743315650_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bdb9e4ea404ab40ccd7160e427be1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, коронавирус covid-19
18:09 04.08.2021
 
В Литве рассказали, почему мигранты болеют COVID-19

Представитель Минздрава Бекшене: в Литве мигранты болеют COVID-19 и чесоткой

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна стоят у забора в лагере беженцев в Литве
Мигранты из Камеруна стоят у забора в лагере беженцев в Литве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 4 авг - РИА Новости. Некоторые приехавшие в Литву мигранты заражены коронавирусом и чесоткой, они хотят получить прививку, заявила представитель минздрава Раса Бекшене.
"Зарегистрирован 71 случай COVID-19 и 21 случай чесотки", – приводит Sputnik Литва слова Бекшене.
Литовские пограничники патрулируют на границе с Беларусью - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 15:53
Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов
Она добавила, что 736 человек вакцинированы от коронавируса. По словам Бекшене, мигранты хотят получить прививку.
Как отмечает Sputnik, по данным на 29 июля, 128 нелегальных мигрантов нуждались в амбулаторном лечении из-за различных болезней или недомоганий, 48 были отправлены на стационарное лечение.
Заместитель министра внутренних дел Сигита Шчаевене заявила, что мигранты, у которых выявлен коронавирус, изолированы на пограничных заставах.
"На самом деле ситуация сложная, потому что на заставах они живут в палатках, и у нас есть проблема в том, что мы решаем, куда их деть как можно оперативнее, чтобы COVID-19 не распространился среди чиновников и других людей", – приводит агентство слова Шчаевене.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией.
Литовцы продают вещи мигрантам в лагере беженцев в селе Веребежай в Литве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:03
МИД Литвы обвинил власти Белоруссии в кризисе с мигрантами
 
Распространение коронавирусаВ миреЛитваБелоруссияАлександр ЛукашенкоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния