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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/lager-1744360548.html
В Башкирии в детском лагере 45 детей заразились коронавирусом
В Башкирии в детском лагере 45 детей заразились коронавирусом - РИА Новости, 04.08.2021
В Башкирии в детском лагере 45 детей заразились коронавирусом
В детском лагере "Чайка" в Башкирии 45 детей и один сотрудник заболели коронавирусом, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:06
2021-08-04T16:11
распространение коронавируса
происшествия
стерлитамакский район
здоровье - общество
республика башкортостан
россия
коронавирус в россии
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УФА, 4 авг - РИА Новости. В детском лагере "Чайка" в Башкирии 45 детей и один сотрудник заболели коронавирусом, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона."В детском оздоровительном лагере "Чайка" в Стерлитамакском районе у 45 детей и одного сотрудника диагностировано заболевание коронавирусом. Всего в лагере отдыхали 344 ребенка и работали 47 взрослых сотрудников", - говорится в сообщении.Отмечается, что заболевших, а также детей и работников, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, незамедлительно вывезли с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.Надзорные органы выяснили, что администрация детского лагеря не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при нахождении детей в учреждении и посещении их родителями."По данному факту по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В адрес директора первичной профсоюзной организации "Чайка.Проф" внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения", - сообщает башкирская прокуратура.Ранее вспышка коронавируса была выявлена в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе, инфекцию выявили у шести детей и пяти сотрудников.
https://ria.ru/20210716/deti-1741565936.html
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
стерлитамакский район
республика башкортостан
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происшествия, стерлитамакский район, здоровье - общество, республика башкортостан, россия, коронавирус в россии
16:06 04.08.2021 (обновлено: 16:11 04.08.2021)
 
В Башкирии в детском лагере 45 детей заразились коронавирусом

В детском лагере "Чайка" в Башкирии сотрудник и 45 детей заразились коронавирусом

© Depositphotos / Eugene_RШихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / Eugene_R
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УФА, 4 авг - РИА Новости. В детском лагере "Чайка" в Башкирии 45 детей и один сотрудник заболели коронавирусом, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.
"В детском оздоровительном лагере "Чайка" в Стерлитамакском районе у 45 детей и одного сотрудника диагностировано заболевание коронавирусом. Всего в лагере отдыхали 344 ребенка и работали 47 взрослых сотрудников", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что заболевших, а также детей и работников, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, незамедлительно вывезли с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.
Надзорные органы выяснили, что администрация детского лагеря не обеспечила соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при нахождении детей в учреждении и посещении их родителями.
"По данному факту по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В адрес директора первичной профсоюзной организации "Чайка.Проф" внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения", - сообщает башкирская прокуратура.
Ранее вспышка коронавируса была выявлена в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе, инфекцию выявили у шести детей и пяти сотрудников.
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Распространение коронавирусаПроисшествияСтерлитамакский районЗдоровье - ОбществоРеспублика БашкортостанРоссияКоронавирус в России
 
 
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