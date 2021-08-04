https://ria.ru/20210804/kozhemyako-1744323400.html
Глава Приморья продемонстрировал "все, что осталось с армии"
Глава Приморья продемонстрировал "все, что осталось с армии" - РИА Новости, 04.08.2021
Глава Приморья продемонстрировал "все, что осталось с армии"
Глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находкинский городской округ нашел время и для занятий спортом, продемонстрировав, что находится в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:09
2021-08-04T13:09
2021-08-04T13:45
общество
находка
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находкинский городской округ нашел время и для занятий спортом, продемонстрировав, что находится в хорошей физическую форму.Глава региона в своем Instagram рассказал, что на спортплощадке познакомился с "интересным человеком", по профессии пожарным, который в свободное от работы время занимается спортом и увлекается поэзией."В Находке на спортплощадке познакомился с местным спортсменом-энтузиастом Анатолием Долецким... Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серьезно преуспел в воркауте, пропагандирует спорт, пишет стихи", - написал Кожемяко.По словам главы региона, это "отличный пример, когда активная жизненная позиция может мотивировать окружающих вести здоровый образ жизни".Сам же Кожемяко, выбрав перекладину, эффектно выполнив пару упражнений, отметил, что это "все, что осталось с армии".Спортивный пост вызвал отклики подписчиков и поддержку пропаганды здорового образа жизни. Многие отмечали хорошую физическую подготовку 59-летнего главы Приморья.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/zakon-1743843514.html
находка
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"Все, что осталось с армии" – Олег Кожемяко на спортплощадке
В Находке на спортплощадке познакомился с местным спортсменом-энтузиастом Анатолием Долецким @batya__sw Интересный человек. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серьезно преуспел в воркауте, пропагандирует спорт, пишет стихи. А работает Анатолий пожарным.
У него множество поклонников - ребят, занимающихся спортом. Вот отличный пример, когда активная жизненная позиция может мотивировать окружающих вести здоровый образ жизни.
2021-08-04T13:09
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PT0M59S
РИА Новости
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общество, находка, олег кожемяко
13:09 04.08.2021 (обновлено: 13:45 04.08.2021)
Глава Приморья продемонстрировал "все, что осталось с армии"
Глава Приморья Кожемяко на спортплощадке в Находке продемонстрировал "все, что осталось с армии"