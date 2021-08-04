https://ria.ru/20210804/kozhemyako-1744323400.html

Глава Приморья продемонстрировал "все, что осталось с армии"

Глава Приморья продемонстрировал "все, что осталось с армии" - РИА Новости, 04.08.2021

Глава Приморья продемонстрировал "все, что осталось с армии"

Глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находкинский городской округ нашел время и для занятий спортом, продемонстрировав, что находится в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:09

2021-08-04T13:09

2021-08-04T13:45

общество

находка

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находкинский городской округ нашел время и для занятий спортом, продемонстрировав, что находится в хорошей физическую форму.Глава региона в своем Instagram рассказал, что на спортплощадке познакомился с "интересным человеком", по профессии пожарным, который в свободное от работы время занимается спортом и увлекается поэзией."В Находке на спортплощадке познакомился с местным спортсменом-энтузиастом Анатолием Долецким... Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серьезно преуспел в воркауте, пропагандирует спорт, пишет стихи", - написал Кожемяко.По словам главы региона, это "отличный пример, когда активная жизненная позиция может мотивировать окружающих вести здоровый образ жизни".Сам же Кожемяко, выбрав перекладину, эффектно выполнив пару упражнений, отметил, что это "все, что осталось с армии".Спортивный пост вызвал отклики подписчиков и поддержку пропаганды здорового образа жизни. Многие отмечали хорошую физическую подготовку 59-летнего главы Приморья.

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/zakon-1743843514.html

находка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Все, что осталось с армии" – Олег Кожемяко на спортплощадке В Находке на спортплощадке познакомился с местным спортсменом-энтузиастом Анатолием Долецким @batya__sw Интересный человек. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серьезно преуспел в воркауте, пропагандирует спорт, пишет стихи. А работает Анатолий пожарным. У него множество поклонников - ребят, занимающихся спортом. Вот отличный пример, когда активная жизненная позиция может мотивировать окружающих вести здоровый образ жизни. 2021-08-04T13:09 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, находка, олег кожемяко