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Хорошие новости
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В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео
В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео - РИА Новости, 04.08.2021
В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео
В Якутии домашний кот отпугнул медведя, пытавшегося напасть на его хозяев, сообщает портал SakhaPress. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:12
2021-08-04T13:59
происшествия
республика саха (якутия)
хорошие новости
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Якутии домашний кот отпугнул медведя, пытавшегося напасть на его хозяев, сообщает портал SakhaPress.На опубликованных "360" кадрах видно, как кот по кличке Вася, выгнув спину, не подпускает хищника к людям. Даже когда медведь внезапно двинулся на кота, тот не отступил.При этом хозяева реагируют на медведя совершенно спокойно и шутливо комментируют происходящее.Как передают местные СМИ, пользователи соцсетей прозвали храброго кота "маленьким тигром".
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происшествия, республика саха (якутия), видео
13:12 04.08.2021 (обновлено: 13:59 04.08.2021)
 
В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео

В Якутии домашний кот Вася не подпустил медведя к хозяевам и попал на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Якутии домашний кот отпугнул медведя, пытавшегося напасть на его хозяев, сообщает портал SakhaPress.
На опубликованных "360" кадрах видно, как кот по кличке Вася, выгнув спину, не подпускает хищника к людям. Даже когда медведь внезапно двинулся на кота, тот не отступил.
При этом хозяева реагируют на медведя совершенно спокойно и шутливо комментируют происходящее.
Как передают местные СМИ, пользователи соцсетей прозвали храброго кота "маленьким тигром".
 
Хорошие новостиПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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