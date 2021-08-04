https://ria.ru/20210804/kot-1744323968.html

В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео

В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео - РИА Новости, 04.08.2021

В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео

В Якутии домашний кот отпугнул медведя, пытавшегося напасть на его хозяев, сообщает портал SakhaPress. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:12

2021-08-04T13:12

2021-08-04T13:59

происшествия

республика саха (якутия)

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744323225_44:0:1973:1085_1920x0_80_0_0_3c8588919f1d19e751cd4f8b259b0451.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Якутии домашний кот отпугнул медведя, пытавшегося напасть на его хозяев, сообщает портал SakhaPress.На опубликованных "360" кадрах видно, как кот по кличке Вася, выгнув спину, не подпускает хищника к людям. Даже когда медведь внезапно двинулся на кота, тот не отступил.При этом хозяева реагируют на медведя совершенно спокойно и шутливо комментируют происходящее.Как передают местные СМИ, пользователи соцсетей прозвали храброго кота "маленьким тигром".

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), видео