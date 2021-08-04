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В России за сутки 20 096 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 20 096 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
В России за сутки 20 096 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 20 096 человек после COVID-19, за все время - 5 679 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:12
2021-08-04T11:12
2021-08-04T11:12
распространение коронавируса
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 20 096 человек после COVID-19, за все время - 5 679 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 4 302 человека, в Санкт-Петербурге - 1 971, в Подмосковье - 1 436.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 20 096 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 20 096 человек выздоровели от COVID-19