https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744296811.html
В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.08.2021
В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось за сутки на 22 589, заявили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:11
2021-08-04T11:11
2021-08-04T11:51
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось за сутки на 22 589, заявили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 22 010 заболевших. Темп прироста составил 0,36%. Активных проявлений не было у 2048 человек (9,1%). Выписали после лечения 20 096 пациентов, спасти не удалось 790.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (2502), Санкт-Петербурге (1906), Подмосковье (1517), Нижегородской (544), Свердловской (511) и Воронежской (478) областях, Красноярском (474) и Пермском (472) краях, Самарской (463) и Ростовской (449) областях.Минимальные показатели отмечены в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (восемь).Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 356 784 человека, из них 161 715 скончались, 5 679 842 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 198,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 199,5 миллиона. Более четырех миллионов человек умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:11 04.08.2021 (обновлено: 11:51 04.08.2021)
В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом