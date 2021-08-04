https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744296811.html

В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.08.2021

В России выявили 22 589 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось за сутки на 22 589, заявили в оперативном штабе. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:11

2021-08-04T11:11

2021-08-04T11:51

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось за сутки на 22 589, заявили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 22 010 заболевших. Темп прироста составил 0,36%. Активных проявлений не было у 2048 человек (9,1%). Выписали после лечения 20 096 пациентов, спасти не удалось 790.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (2502), Санкт-Петербурге (1906), Подмосковье (1517), Нижегородской (544), Свердловской (511) и Воронежской (478) областях, Красноярском (474) и Пермском (472) краях, Самарской (463) и Ростовской (449) областях.Минимальные показатели отмечены в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (восемь).Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 356 784 человека, из них 161 715 скончались, 5 679 842 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 198,7 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 199,5 миллиона. Более четырех миллионов человек умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210804/tsvetok-1744275286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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