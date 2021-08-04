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ВМС Британии сняли с вооружения два корабля и отдадут их Украине
ВМС Британии сняли с вооружения два корабля и отдадут их Украине - РИА Новости, 04.08.2021
ВМС Британии сняли с вооружения два корабля и отдадут их Украине
Королевские военно-морские силы Великобритании сняли с вооружения два минных тральщика типа Sandown и заявили, что они будут переданы в ВМС Украины. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:35
2021-08-04T23:35
2021-08-04T23:35
в мире
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нато
военно-морские силы украины
средиземное море
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ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Королевские военно-морские силы Великобритании сняли с вооружения два минных тральщика типа Sandown и заявили, что они будут переданы в ВМС Украины.Минные тральщики Ramsey и Blyth находились на вооружении британских ВМС более 20 лет и участвовали в операциях Великобритании или НАТО в водах к северу от Европы, Средиземного моря, а также на Ближнем Востоке."Blyth и Ramsey между тем обретут новую жизнь на Черном море. Когда дальнейшая работа будет закончена на обоих кораблях, они будут направлены в украинские ВМС", - говорится в заявлении Королевских военно-морских сил.Их место в Великобритании, как отмечается в заявлении, займут беспилотные автономные системы.
https://ria.ru/20210721/voennye-1742201196.html
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в мире, европа, нато, военно-морские силы украины, средиземное море
ВМС Британии сняли с вооружения два корабля и отдадут их Украине
ВМС Британии сняли с вооружения два минных тральщика типа Sandown и отдадут их Украине