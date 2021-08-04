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Белорусский сенатор обвинил Литву в создании концлагерей для мигрантов
Белорусский сенатор обвинил Литву в создании концлагерей для мигрантов - РИА Новости, 04.08.2021
Белорусский сенатор обвинил Литву в создании концлагерей для мигрантов
Литва фактически создает на своей территории концентрационные лагеря для мигрантов, забывая о правах человека, заявил в среду председатель комиссии верхней... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:59
2021-08-04T14:07
в мире
литва
белоруссия
совет республики белоруссии
ближний восток
мигранты
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Литва фактически создает на своей территории концентрационные лагеря для мигрантов, забывая о правах человека, заявил в среду председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков."Источник миграционного кризиса, который возник на границе с Литовской Республикой, не Беларусь. Странам Европейского союза следует вспомнить, как они разрушили жизнь в ряде государств Африки, Ближнего Востока. Это стало первопричиной того, что многие люди из этих стран сейчас ищут лучшей жизни в ЕС. В принципе, эта лучшая жизнь европейцами была обещана. Как сейчас действует литовская сторона? Фактически создает концентрационные лагеря на своей территории, забывая о правах человека", - приводит слова сенатора пресс-служба Совета республики в Telegram-канале.Рачков назвал поведение литовских властей и политиков "безответственным". По мнению парламентария, они делают "недопустимые заявления", что необходимо направлять этих людей обратно в Белоруссию."На мой взгляд, им необходимо остановиться, включить здравый смысл и подумать, каким образом правильно и гуманно обращаться с мигрантами. Но их выталкивают обратно на нашу территорию, обращаются с ними бесчеловечно. Такое отношение привело к трагическим результатам", - добавил Рачков.Во вторник в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии РИА Новости сообщили, что за сутки зафиксировано около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы. В среду ГПК проинформировал, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html
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в мире, литва, белоруссия, совет республики белоруссии, ближний восток, мигранты
13:59 04.08.2021 (обновлено: 14:07 04.08.2021)
 
Белорусский сенатор обвинил Литву в создании концлагерей для мигрантов

Белорусский сенатор Рачков: Литва создает концлагеря для мигрантов, забывая о правах человека

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна стоят у забора в лагере беженцев в Литве
Мигранты из Камеруна стоят у забора в лагере беженцев в Литве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Литва фактически создает на своей территории концентрационные лагеря для мигрантов, забывая о правах человека, заявил в среду председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.
"Источник миграционного кризиса, который возник на границе с Литовской Республикой, не Беларусь. Странам Европейского союза следует вспомнить, как они разрушили жизнь в ряде государств Африки, Ближнего Востока. Это стало первопричиной того, что многие люди из этих стран сейчас ищут лучшей жизни в ЕС. В принципе, эта лучшая жизнь европейцами была обещана. Как сейчас действует литовская сторона? Фактически создает концентрационные лагеря на своей территории, забывая о правах человека", - приводит слова сенатора пресс-служба Совета республики в Telegram-канале.
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Рачков назвал поведение литовских властей и политиков "безответственным". По мнению парламентария, они делают "недопустимые заявления", что необходимо направлять этих людей обратно в Белоруссию.
"На мой взгляд, им необходимо остановиться, включить здравый смысл и подумать, каким образом правильно и гуманно обращаться с мигрантами. Но их выталкивают обратно на нашу территорию, обращаются с ними бесчеловечно. Такое отношение привело к трагическим результатам", - добавил Рачков.
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Во вторник в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии РИА Новости сообщили, что за сутки зафиксировано около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы. В среду ГПК проинформировал, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреЛитваБелоруссияСовет Республики БелоруссииБлижний ВостокМигранты
 
 
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