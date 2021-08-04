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Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич - РИА Новости, 04.08.2021
Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что видит выгоду для Вильнюса в конфликте с Минском с... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:28
2021-08-04T15:28
в мире
литва
белоруссия
альгирдас палецкис
мигранты
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что видит выгоду для Вильнюса в конфликте с Минском с политической точки зрения, потому что в этом случае "голос Литвы на внешнеполитической арене звучит громче"."Действительно, между Белоруссией и Литвой сейчас отношения очень напряженные, и более того, Вильнюс стал не только литовской столицей, но и белорусской политической столицей, потому что в Литве сейчас сосредоточено достаточно большое количество представителей оппозиционных сил Белоруссии... Другой вопрос, что такое противостояние, я думаю, что может быть выгодно и литовскому правительству. Пусть и не экономически, экономической тут, разумеется, не может быть никакой выгоды, но во всяком случае политически", - сказал Протасевич в интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису. Интервью размещено на Youtube-канале Палецкиса.По словам белорусского оппозиционера, противостояние двух республик выгодно литовским политикам, потому что это стало мощным драйвером для развития внешней политики Литвы. "Именно благодаря поддержке Белоруссии у внешней политики Литвы появилось достаточно много новых направлений и достаточно много новых точек для каких-то громких заявлений, поэтому, безусловно, этот конфликт будет продолжаться", - добавил он.По мнению Протасевича, завершение конфликта будет лежать не в политической плоскости, а в экономической, поскольку едва ли в Белоруссии в ближайшее время произойдут радикальные изменения, на которые рассчитывает Запад. Он считает, что ответные меры Минска на введение санкций и недружественные заявления с точки зрения белорусского государства абсолютно логичны."Сейчас мы видим, что внешняя политика, проводимая Литвой, стала куда более агрессивной, и она звучит куда ярче, чем раньше. Фактор поддержки Белоруссии, как для Литвы, так и для Польши, является весьма значимым для как минимум внутриевропейской политической арены. Это фактор и какой-то финансовой поддержки. Действительно, Литва сейчас запрашивает и финансовую помощь у различных европейских стран на вопросы, связанные и с нелегальной миграцией, и с белорусской оппозицией... Голос Литвы на внешнеполитической арене звучит громче, и выгода хотя бы в этом", - добавил оппозиционер.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html
https://ria.ru/20210728/litva-1743283995.html
https://ria.ru/20210715/tikhanovskaya-1741335799.html
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в мире, литва, белоруссия, альгирдас палецкис, мигранты, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
15:28 04.08.2021
 
Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич

Основатель Telegram-канала Nexta Протасевич: голос Литвы звучит громче при конфликте с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что видит выгоду для Вильнюса в конфликте с Минском с политической точки зрения, потому что в этом случае "голос Литвы на внешнеполитической арене звучит громче".
"Действительно, между Белоруссией и Литвой сейчас отношения очень напряженные, и более того, Вильнюс стал не только литовской столицей, но и белорусской политической столицей, потому что в Литве сейчас сосредоточено достаточно большое количество представителей оппозиционных сил Белоруссии... Другой вопрос, что такое противостояние, я думаю, что может быть выгодно и литовскому правительству. Пусть и не экономически, экономической тут, разумеется, не может быть никакой выгоды, но во всяком случае политически", - сказал Протасевич в интервью литовскому оппозиционному политику Альгирдасу Палецкису. Интервью размещено на Youtube-канале Палецкиса.
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По словам белорусского оппозиционера, противостояние двух республик выгодно литовским политикам, потому что это стало мощным драйвером для развития внешней политики Литвы. "Именно благодаря поддержке Белоруссии у внешней политики Литвы появилось достаточно много новых направлений и достаточно много новых точек для каких-то громких заявлений, поэтому, безусловно, этот конфликт будет продолжаться", - добавил он.
По мнению Протасевича, завершение конфликта будет лежать не в политической плоскости, а в экономической, поскольку едва ли в Белоруссии в ближайшее время произойдут радикальные изменения, на которые рассчитывает Запад. Он считает, что ответные меры Минска на введение санкций и недружественные заявления с точки зрения белорусского государства абсолютно логичны.
"Сейчас мы видим, что внешняя политика, проводимая Литвой, стала куда более агрессивной, и она звучит куда ярче, чем раньше. Фактор поддержки Белоруссии, как для Литвы, так и для Польши, является весьма значимым для как минимум внутриевропейской политической арены. Это фактор и какой-то финансовой поддержки. Действительно, Литва сейчас запрашивает и финансовую помощь у различных европейских стран на вопросы, связанные и с нелегальной миграцией, и с белорусской оппозицией... Голос Литвы на внешнеполитической арене звучит громче, и выгода хотя бы в этом", - добавил оппозиционер.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
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