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Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции - РИА Новости, 04.08.2021
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции
Федеральная полиция Бразилии изъяла в аэропорту Форталезы 1,3 тонны кокаина, который в 24 чемоданах вез гражданин Испании на бизнес-джете из Турции,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:22
2021-08-04T23:22
в мире
наркотики
испания
бразилия
форталеза
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МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии изъяла в аэропорту Форталезы 1,3 тонны кокаина, который в 24 чемоданах вез гражданин Испании на бизнес-джете из Турции, направлявшемся в Брюссель."Федеральная полиция изъяла сегодня утром (4 августа) 1304 кг кокаина в бизнес-джете в аэропорту Форталезы, штат Сеара. Пассажир-испанец и четверо турок, членов экипажа самолета, были доставлены в полицию для допроса", - сообщила на своем сайте полиция.По информации правоохранителей, борт вылетел из Сан-Паулу и направлялся в Брюссель.Конфискация груза была организована в результате расследования местной полиции. Наркотик, упакованный в 24 чемодана - всего 1200 мешков, принадлежал пассажиру с испанским гражданством. Помимо кокаина полиция изъяла сам самолет, мобильные телефоны и документы пассажира и экипажа, которые будут изучены в ходе расследования.
https://ria.ru/20210726/kokain-1742922246.html
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в мире, наркотики, испания, бразилия, форталеза
23:22 04.08.2021
 
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции

Федеральная полиция Бразилии изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет на стенде компании Gulfstream на международной выставке деловой авиации RUBAE 2019 в Москве
Самолет на стенде компании Gulfstream на международной выставке деловой авиации RUBAE 2019 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии изъяла в аэропорту Форталезы 1,3 тонны кокаина, который в 24 чемоданах вез гражданин Испании на бизнес-джете из Турции, направлявшемся в Брюссель.
"Федеральная полиция изъяла сегодня утром (4 августа) 1304 кг кокаина в бизнес-джете в аэропорту Форталезы, штат Сеара. Пассажир-испанец и четверо турок, членов экипажа самолета, были доставлены в полицию для допроса", - сообщила на своем сайте полиция.
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По информации правоохранителей, борт вылетел из Сан-Паулу и направлялся в Брюссель.
Конфискация груза была организована в результате расследования местной полиции. Наркотик, упакованный в 24 чемодана - всего 1200 мешков, принадлежал пассажиру с испанским гражданством. Помимо кокаина полиция изъяла сам самолет, мобильные телефоны и документы пассажира и экипажа, которые будут изучены в ходе расследования.
 
В миреНаркотикиИспанияБразилияФорталеза
 
 
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