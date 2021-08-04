https://ria.ru/20210804/kokain-1744425589.html
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции - РИА Новости, 04.08.2021
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции
Федеральная полиция Бразилии изъяла в аэропорту Форталезы 1,3 тонны кокаина, который в 24 чемоданах вез гражданин Испании на бизнес-джете из Турции,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:22
2021-08-04T23:22
2021-08-04T23:22
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наркотики
испания
бразилия
форталеза
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МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии изъяла в аэропорту Форталезы 1,3 тонны кокаина, который в 24 чемоданах вез гражданин Испании на бизнес-джете из Турции, направлявшемся в Брюссель."Федеральная полиция изъяла сегодня утром (4 августа) 1304 кг кокаина в бизнес-джете в аэропорту Форталезы, штат Сеара. Пассажир-испанец и четверо турок, членов экипажа самолета, были доставлены в полицию для допроса", - сообщила на своем сайте полиция.По информации правоохранителей, борт вылетел из Сан-Паулу и направлялся в Брюссель.Конфискация груза была организована в результате расследования местной полиции. Наркотик, упакованный в 24 чемодана - всего 1200 мешков, принадлежал пассажиру с испанским гражданством. Помимо кокаина полиция изъяла сам самолет, мобильные телефоны и документы пассажира и экипажа, которые будут изучены в ходе расследования.
https://ria.ru/20210726/kokain-1742922246.html
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в мире, наркотики, испания, бразилия, форталеза
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции
Федеральная полиция Бразилии изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции