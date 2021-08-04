23:56 04.08.2021 (обновлено: 23:59 04.08.2021)
Минобороны Украины готовит план на случай "широкомасштабного вторжения"
Минбороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны
КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Министерство обороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, в том числе широкомасштабное вторжение, заявил в среду советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
"Я сейчас сюда приехал с совещания министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того, что нас ожидает. На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, осуществлено планирование соответствующее", - сказал он.
По его словам, ведомство изучает информационное влияние российско-белорусских учений "Запад-2021" на Украину, страны Балтии, Польшу, ему в Киеве намерены противодействовать своими учениями "Совместные усилия-2021". Он уточнил, что календарно украинские учения приходятся на активную фазу "Запада-2021".
"Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что Вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям", - сказал Арестович.
По его словам, самый опасный из этих сценариев – "широкомасштабное вторжение".
Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором".
Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.