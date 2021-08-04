https://ria.ru/20210804/kholesterin-1744422343.html

Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"

Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу" - РИА Новости, 04.08.2021

Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"

Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина у пациента, заявили британские медики. Их мнением поделилась газета Daily Express. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:34

2021-08-04T22:34

2021-08-04T23:13

общество

великобритания

здоровье - общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3fa37538963951a1de137f1e6f84a2dc.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина у пациента, заявили британские медики. Их мнением поделилась газета Daily Express.В материале уточняется, что роговичная дуга — это дуга, возникающая как над, так и под роговицей. Она может превратиться в кольцо вокруг радужной оболочки глаза.Специалисты отметили, что роговичная дуга, вызванная жировыми отложениями, не влияет на зрение и не требует лечения, но при этом свидетельствует о нездоровом уровне холестерина в организме."Такой симптом у пациента в возрасте до 45 лет говорит о повышенном риске сердечных заболеваний", — объяснили эксперты.Отмечается, что повышенный уровень холестерина в крови имеет репутацию "скрытого убийцы", так как опасное состояние в большинстве случаев протекает бессимптомно.По словам врачей, его можно снизить, если правильно питаться и часто заниматься спортом. В статье советуют избегать продуктов с высоким содержанием жира, отказаться от курения и сократить потребление алкоголя.

https://ria.ru/20210720/kholesterin-1742114027.html

https://ria.ru/20210619/kholesterin-1737731974.html

https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, великобритания, здоровье - общество, здоровье