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Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"
Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу" - РИА Новости, 04.08.2021
Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"
Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина у пациента, заявили британские медики. Их мнением поделилась газета Daily Express. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:34
2021-08-04T23:13
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина у пациента, заявили британские медики. Их мнением поделилась газета Daily Express.В материале уточняется, что роговичная дуга — это дуга, возникающая как над, так и под роговицей. Она может превратиться в кольцо вокруг радужной оболочки глаза.Специалисты отметили, что роговичная дуга, вызванная жировыми отложениями, не влияет на зрение и не требует лечения, но при этом свидетельствует о нездоровом уровне холестерина в организме."Такой симптом у пациента в возрасте до 45 лет говорит о повышенном риске сердечных заболеваний", — объяснили эксперты.Отмечается, что повышенный уровень холестерина в крови имеет репутацию "скрытого убийцы", так как опасное состояние в большинстве случаев протекает бессимптомно.По словам врачей, его можно снизить, если правильно питаться и часто заниматься спортом. В статье советуют избегать продуктов с высоким содержанием жира, отказаться от курения и сократить потребление алкоголя.
https://ria.ru/20210720/kholesterin-1742114027.html
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общество, великобритания, здоровье - общество, здоровье
22:34 04.08.2021 (обновлено: 23:13 04.08.2021)
 
Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"

Daily Express: роговичная дуга может быть признаком повышенного уровня холестерина

© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Fotolia / mangostock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина у пациента, заявили британские медики. Их мнением поделилась газета Daily Express.
В материале уточняется, что роговичная дуга — это дуга, возникающая как над, так и под роговицей. Она может превратиться в кольцо вокруг радужной оболочки глаза.
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Специалисты отметили, что роговичная дуга, вызванная жировыми отложениями, не влияет на зрение и не требует лечения, но при этом свидетельствует о нездоровом уровне холестерина в организме.
"Такой симптом у пациента в возрасте до 45 лет говорит о повышенном риске сердечных заболеваний", — объяснили эксперты.
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Отмечается, что повышенный уровень холестерина в крови имеет репутацию "скрытого убийцы", так как опасное состояние в большинстве случаев протекает бессимптомно.
По словам врачей, его можно снизить, если правильно питаться и часто заниматься спортом. В статье советуют избегать продуктов с высоким содержанием жира, отказаться от курения и сократить потребление алкоголя.
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