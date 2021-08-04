https://ria.ru/20210804/kholesterin-1744422343.html
Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"
Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу" - РИА Новости, 04.08.2021
Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"
Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина у пациента, заявили британские медики. Их мнением поделилась газета Daily Express. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:34
2021-08-04T22:34
2021-08-04T23:13
общество
великобритания
здоровье - общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3fa37538963951a1de137f1e6f84a2dc.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина у пациента, заявили британские медики. Их мнением поделилась газета Daily Express.В материале уточняется, что роговичная дуга — это дуга, возникающая как над, так и под роговицей. Она может превратиться в кольцо вокруг радужной оболочки глаза.Специалисты отметили, что роговичная дуга, вызванная жировыми отложениями, не влияет на зрение и не требует лечения, но при этом свидетельствует о нездоровом уровне холестерина в организме."Такой симптом у пациента в возрасте до 45 лет говорит о повышенном риске сердечных заболеваний", — объяснили эксперты.Отмечается, что повышенный уровень холестерина в крови имеет репутацию "скрытого убийцы", так как опасное состояние в большинстве случаев протекает бессимптомно.По словам врачей, его можно снизить, если правильно питаться и часто заниматься спортом. В статье советуют избегать продуктов с высоким содержанием жира, отказаться от курения и сократить потребление алкоголя.
https://ria.ru/20210720/kholesterin-1742114027.html
https://ria.ru/20210619/kholesterin-1737731974.html
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_550468bd557bff971d4ea7667b22f11f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великобритания, здоровье - общество, здоровье
22:34 04.08.2021 (обновлено: 23:13 04.08.2021)
Врачи рассказали, как распознать в организме "скрытого убийцу"
Daily Express: роговичная дуга может быть признаком повышенного уровня холестерина
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Роговичная дуга может указывать на повышенный уровень холестерина
у пациента, заявили британские медики
. Их мнением поделилась газета Daily Express
.
В материале уточняется, что роговичная дуга — это дуга, возникающая как над, так и под роговицей. Она может превратиться в кольцо вокруг радужной оболочки глаза.
Специалисты отметили, что роговичная дуга, вызванная жировыми отложениями, не влияет на зрение и не требует лечения, но при этом свидетельствует о нездоровом уровне холестерина в организме.
"Такой симптом у пациента в возрасте до 45 лет говорит о повышенном риске сердечных заболеваний", — объяснили эксперты.
Отмечается, что повышенный уровень холестерина в крови имеет репутацию "скрытого убийцы", так как опасное состояние в большинстве случаев протекает бессимптомно.
По словам врачей, его можно снизить, если правильно питаться и часто заниматься спортом. В статье советуют избегать продуктов с высоким содержанием жира, отказаться от курения и сократить потребление алкоголя.