https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html

Эксперт рассказал, как изменились хакеры за последние 20 лет

Эксперт рассказал, как изменились хакеры за последние 20 лет - РИА Новости, 04.08.2021

Эксперт рассказал, как изменились хакеры за последние 20 лет

Портрет современного хакера сильно изменился за последние 20 лет: он стал моложе, и из обычного хулигана, взламывающего компьютеры ради забавы, превратился в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:06

2021-08-04T11:06

2021-08-04T11:42

технологии

хакеры

россия

сбер

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Портрет современного хакера сильно изменился за последние 20 лет: он стал моложе, и из обычного хулигана, взламывающего компьютеры ради забавы, превратился в беспринципного офисного сотрудника, который работает с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании Bi.Zone (дочерняя структура "Сбера") Рустэм Хайретдинов."Сегодня мы видим, что чаще всего это молодые люди, средний̆ возраст которых от 25 до 34 лет. По нашим данным, именно на такую категорию людей было выпущено 34% подставных банковских карт в 2020 году. В 2019 году их количество составляло намного меньше - 21%", – сказал Хайретдинов.По его словам, киберпреступность в настоящее время обрела профессиональные формы. "Если в конце 1990-х ею промышляли обычные хулиганы, которым было интересно поиграться без серьезного злого умысла, им зачастую было "прикольно что-то взломать", то теперь основная цель мошенников — это деньги, и они готовы пойти на многое, чтобы их украсть", – пояснил эксперт.Киберпреступники в своей деятельности используют три основных подхода: прямое воровство денег через социальную инженерию или фишинг, продажа украденных персональных данных, или обыкновенный шантаж. "Обычных хулиганов ради забавы в киберпреступности почти не осталось", - констатирует Хайретдинов."Мы наблюдаем ситуацию, когда график работы злоумышленников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников. Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время", - сказал он.По словам эксперта, специалисты по кибербезопасности каждый день фиксируют от шести до десяти тысяч мошеннических звонков в сутки. При этом по субботам активность злоумышленников сокращается до двух тысяч звонков, а в воскресенье - не превышает нескольких сотен. "Вероятно, их деятельность не отличается от работы обычных колл-центров", - предположил Хайретдинов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739499220.html

https://ria.ru/20210626/khakery-1738705870.html

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технологии, хакеры, россия, сбер