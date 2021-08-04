Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить умру (малое паломничество) к святыням ислама, рассказал РИА Новости первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов.
"Буквально вчера председатель Совета муфтиев России направил письмо министру по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, для того чтобы наши паломники, имея на руках сертификат вакцинации, могли совершить данный обряд. До сих пор ВОЗ не признала нашу вакцину "Спутник V", но многие страны, и арабские страны в том числе, закупили у нас эту вакцину, что мы отразили в своем обращении. Мы надеемся, что Саудовская Аравия услышит наш призыв. На самом деле все уже соскучились и хотят посещать эти места. Российские паломники уже два года не могут поехать ни в хадж, ни в умру, все с нетерпением этого ждут", - сказал Аббясов
Он отметил, что сейчас в Мекке дезинфицируют Запретную мечеть, чтобы с середины августа запустить умру.
"Умра не ограничивается никакими квотами. Если у человека есть финансовые возможности и здоровье, он может поехать для совершения этого обряда. Сам процесс умры быстрый – около двух часов, в отличие от хаджа, который занимает несколько дней. Обычно, когда ездят в умру, посещают в Мекке Запретную мечеть, где совершают все необходимые обряды, а потом – город Медин. Сейчас у нас только один вопрос стоит, чтобы российские паломники, вакцинированные "Спутником", смогли туда приехать", - добавил Аббясов.
Саудовские власти из опасений распространения коронавируса разрешили в этом году совершить хадж с 17 по 22 июля только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек в возрасте 18-65 лет, которые дважды были привиты от коронавируса хотя бы за две недели до участия в обрядах и не имеют хронических заболеваний.