https://ria.ru/20210804/khadzh-1744383065.html

Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже

Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже - РИА Новости, 04.08.2021

Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже

Совет муфтиев России (СМР) направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:50

2021-08-04T17:50

2021-08-04T17:50

религия

мекка

саудовская аравия

воз

рушан аббясов

россия

религия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить умру (малое паломничество) к святыням ислама, рассказал РИА Новости первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов."Буквально вчера председатель Совета муфтиев России направил письмо министру по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, для того чтобы наши паломники, имея на руках сертификат вакцинации, могли совершить данный обряд. До сих пор ВОЗ не признала нашу вакцину "Спутник V", но многие страны, и арабские страны в том числе, закупили у нас эту вакцину, что мы отразили в своем обращении. Мы надеемся, что Саудовская Аравия услышит наш призыв. На самом деле все уже соскучились и хотят посещать эти места. Российские паломники уже два года не могут поехать ни в хадж, ни в умру, все с нетерпением этого ждут", - сказал АббясовОн отметил, что сейчас в Мекке дезинфицируют Запретную мечеть, чтобы с середины августа запустить умру."Умра не ограничивается никакими квотами. Если у человека есть финансовые возможности и здоровье, он может поехать для совершения этого обряда. Сам процесс умры быстрый – около двух часов, в отличие от хаджа, который занимает несколько дней. Обычно, когда ездят в умру, посещают в Мекке Запретную мечеть, где совершают все необходимые обряды, а потом – город Медин. Сейчас у нас только один вопрос стоит, чтобы российские паломники, вакцинированные "Спутником", смогли туда приехать", - добавил Аббясов.Саудовские власти из опасений распространения коронавируса разрешили в этом году совершить хадж с 17 по 22 июля только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек в возрасте 18-65 лет, которые дважды были привиты от коронавируса хотя бы за две недели до участия в обрядах и не имеют хронических заболеваний.

https://ria.ru/20210616/khadzh-1737201215.html

https://ria.ru/20210412/mecheti-1727920717.html

мекка

саудовская аравия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мекка, саудовская аравия, воз, рушан аббясов, россия, религия, вакцинация россиян от covid-19