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Религия
https://ria.ru/20210804/khadzh-1744383065.html
Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже
Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже - РИА Новости, 04.08.2021
Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже
Совет муфтиев России (СМР) направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:50
2021-08-04T17:50
религия
мекка
саудовская аравия
воз
рушан аббясов
россия
религия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить умру (малое паломничество) к святыням ислама, рассказал РИА Новости первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов."Буквально вчера председатель Совета муфтиев России направил письмо министру по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, для того чтобы наши паломники, имея на руках сертификат вакцинации, могли совершить данный обряд. До сих пор ВОЗ не признала нашу вакцину "Спутник V", но многие страны, и арабские страны в том числе, закупили у нас эту вакцину, что мы отразили в своем обращении. Мы надеемся, что Саудовская Аравия услышит наш призыв. На самом деле все уже соскучились и хотят посещать эти места. Российские паломники уже два года не могут поехать ни в хадж, ни в умру, все с нетерпением этого ждут", - сказал АббясовОн отметил, что сейчас в Мекке дезинфицируют Запретную мечеть, чтобы с середины августа запустить умру."Умра не ограничивается никакими квотами. Если у человека есть финансовые возможности и здоровье, он может поехать для совершения этого обряда. Сам процесс умры быстрый – около двух часов, в отличие от хаджа, который занимает несколько дней. Обычно, когда ездят в умру, посещают в Мекке Запретную мечеть, где совершают все необходимые обряды, а потом – город Медин. Сейчас у нас только один вопрос стоит, чтобы российские паломники, вакцинированные "Спутником", смогли туда приехать", - добавил Аббясов.Саудовские власти из опасений распространения коронавируса разрешили в этом году совершить хадж с 17 по 22 июля только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек в возрасте 18-65 лет, которые дважды были привиты от коронавируса хотя бы за две недели до участия в обрядах и не имеют хронических заболеваний.
https://ria.ru/20210616/khadzh-1737201215.html
https://ria.ru/20210412/mecheti-1727920717.html
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мекка, саудовская аравия, воз, рушан аббясов, россия, религия, вакцинация россиян от covid-19
17:50 04.08.2021
 

Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Совет муфтиев России (СМР) направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить умру (малое паломничество) к святыням ислама, рассказал РИА Новости первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов.
"Буквально вчера председатель Совета муфтиев России направил письмо министру по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, для того чтобы наши паломники, имея на руках сертификат вакцинации, могли совершить данный обряд. До сих пор ВОЗ не признала нашу вакцину "Спутник V", но многие страны, и арабские страны в том числе, закупили у нас эту вакцину, что мы отразили в своем обращении. Мы надеемся, что Саудовская Аравия услышит наш призыв. На самом деле все уже соскучились и хотят посещать эти места. Российские паломники уже два года не могут поехать ни в хадж, ни в умру, все с нетерпением этого ждут", - сказал Аббясов
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Совет муфтиев выступил с призывом к россиянам, которые не попали в хадж
Он отметил, что сейчас в Мекке дезинфицируют Запретную мечеть, чтобы с середины августа запустить умру.
"Умра не ограничивается никакими квотами. Если у человека есть финансовые возможности и здоровье, он может поехать для совершения этого обряда. Сам процесс умры быстрый – около двух часов, в отличие от хаджа, который занимает несколько дней. Обычно, когда ездят в умру, посещают в Мекке Запретную мечеть, где совершают все необходимые обряды, а потом – город Медин. Сейчас у нас только один вопрос стоит, чтобы российские паломники, вакцинированные "Спутником", смогли туда приехать", - добавил Аббясов.
Саудовские власти из опасений распространения коронавируса разрешили в этом году совершить хадж с 17 по 22 июля только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек в возрасте 18-65 лет, которые дважды были привиты от коронавируса хотя бы за две недели до участия в обрядах и не имеют хронических заболеваний.
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РелигияМеккаСаудовская АравияВОЗРушан АббясовРоссияРелигияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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