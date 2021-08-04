https://ria.ru/20210804/kalashnikov-1744305528.html

Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова"

Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова" - РИА Новости, 04.08.2021

Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова"

С приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:51

2021-08-04T11:51

2021-08-04T12:30

экономика

безопасность

технологии

армия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

калашников (концерн)

дмитрий шугаев

владимир лепин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. С приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере, заявил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что совет директоров концерна "Калашников", в ходе которого будет избран новый гендиректор компании на смену ушедшему Дмитрию Тарасову, пройдёт 10 августа. Как ожидается, крупнейшего в России производителя стрелкового оружия возглавит ныне исполняющий обязанности гендиректора Владимир Лепин.Он отметил, что под руководством Лепина концерн "Техмаш" в 2018 году начал внешнеэкономическую деятельность как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества."И уже через короткое время Лепину удалось достичь весомых результатов в ВТС", - сказал директор ФСВТС.По его словам, Лепин занимает активную позицию в продвижении продукции возглавляемых им предприятий и компаний на внешние рынки, хорошо разбирается в требованиях иностранных заказчиков, предъявляемых к качеству и техническим данным продукции, обеспечению ее сервиса и постпродажного обслуживания, а также внедрению современных технологий.Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/kalashnikov-1734291423.html

https://ria.ru/20210730/kalashnikov-1743676052.html

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экономика, безопасность, технологии, армия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), калашников (концерн), дмитрий шугаев, владимир лепин, россия