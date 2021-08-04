Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/kalashnikov-1744305528.html
Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова"
Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова" - РИА Новости, 04.08.2021
Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова"
С приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:51
2021-08-04T12:30
экономика
безопасность
технологии
армия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
калашников (концерн)
дмитрий шугаев
владимир лепин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742087206_0:0:1637:921_1920x0_80_0_0_fb30c88ff46d92b80db0329b7fad987c.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. С приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере, заявил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что совет директоров концерна "Калашников", в ходе которого будет избран новый гендиректор компании на смену ушедшему Дмитрию Тарасову, пройдёт 10 августа. Как ожидается, крупнейшего в России производителя стрелкового оружия возглавит ныне исполняющий обязанности гендиректора Владимир Лепин.Он отметил, что под руководством Лепина концерн "Техмаш" в 2018 году начал внешнеэкономическую деятельность как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества."И уже через короткое время Лепину удалось достичь весомых результатов в ВТС", - сказал директор ФСВТС.По его словам, Лепин занимает активную позицию в продвижении продукции возглавляемых им предприятий и компаний на внешние рынки, хорошо разбирается в требованиях иностранных заказчиков, предъявляемых к качеству и техническим данным продукции, обеспечению ее сервиса и постпродажного обслуживания, а также внедрению современных технологий.Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/kalashnikov-1734291423.html
https://ria.ru/20210730/kalashnikov-1743676052.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742087206_39:0:1540:1126_1920x0_80_0_0_c91c4986bc1587de4f6b64fe0f06bb92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, безопасность, технологии, армия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), калашников (концерн), дмитрий шугаев, владимир лепин, россия
11:51 04.08.2021 (обновлено: 12:30 04.08.2021)
 
Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова"

Глава ФСВТС Шугаев: экспортный потенциал "Калашникова" с приходом Лепина раскроется полностью

© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : ФСВТС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. С приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере, заявил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что совет директоров концерна "Калашников", в ходе которого будет избран новый гендиректор компании на смену ушедшему Дмитрию Тарасову, пройдёт 10 августа. Как ожидается, крупнейшего в России производителя стрелкового оружия возглавит ныне исполняющий обязанности гендиректора Владимир Лепин.
"Владимир Лепин имеет большой опыт управления оборонными предприятиями, в том числе в организации экспорта отечественной продукции военного назначения. Так, возглавляемое Владимиром Николаевичем в 2016-2020 годах тульское Научно-производственное объединение "Сплав", выпускающее знаменитые РСЗО "Град", имело стабильные показатели по поставкам продукции за рубеж", - сказал Шугаев.
Он отметил, что под руководством Лепина концерн "Техмаш" в 2018 году начал внешнеэкономическую деятельность как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества.
Танк, подорванный управляемой ракетой Вихрь во время испытаний на полигоне Минобороны России. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 16:59Сказано в эфире
Военный эксперт предположил, какое секретное оружие испытал "Калашников"
"И уже через короткое время Лепину удалось достичь весомых результатов в ВТС", - сказал директор ФСВТС.
По его словам, Лепин занимает активную позицию в продвижении продукции возглавляемых им предприятий и компаний на внешние рынки, хорошо разбирается в требованиях иностранных заказчиков, предъявляемых к качеству и техническим данным продукции, обеспечению ее сервиса и постпродажного обслуживания, а также внедрению современных технологий.
Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.
Автомат Калашникова АК-47
30 июля, 17:50
"Калашников" отсудил 17 миллионов рублей у производителя ручек
 
ЭкономикаБезопасностьТехнологииАрмияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Калашников (концерн)Дмитрий ШугаевВладимир ЛепинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния