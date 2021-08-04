11:51 04.08.2021 (обновлено: 12:30 04.08.2021)
Глава ФСВТС оценил назначение Лепина врио гендиректора "Калашникова"
Глава ФСВТС Шугаев: экспортный потенциал "Калашникова" с приходом Лепина раскроется полностью
© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
© Фото : ФСВТС
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. С приходом Владимира Лепина на должность гендиректора концерна "Калашников" экспортный потенциал предприятия будет реализован в полной мере, заявил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что совет директоров концерна "Калашников", в ходе которого будет избран новый гендиректор компании на смену ушедшему Дмитрию Тарасову, пройдёт 10 августа. Как ожидается, крупнейшего в России производителя стрелкового оружия возглавит ныне исполняющий обязанности гендиректора Владимир Лепин.
"Владимир Лепин имеет большой опыт управления оборонными предприятиями, в том числе в организации экспорта отечественной продукции военного назначения. Так, возглавляемое Владимиром Николаевичем в 2016-2020 годах тульское Научно-производственное объединение "Сплав", выпускающее знаменитые РСЗО "Град", имело стабильные показатели по поставкам продукции за рубеж", - сказал Шугаев.
Он отметил, что под руководством Лепина концерн "Техмаш" в 2018 году начал внешнеэкономическую деятельность как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества.
"И уже через короткое время Лепину удалось достичь весомых результатов в ВТС", - сказал директор ФСВТС.
По его словам, Лепин занимает активную позицию в продвижении продукции возглавляемых им предприятий и компаний на внешние рынки, хорошо разбирается в требованиях иностранных заказчиков, предъявляемых к качеству и техническим данным продукции, обеспечению ее сервиса и постпродажного обслуживания, а также внедрению современных технологий.
Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.