https://ria.ru/20210804/kalashnikov-1744287369.html

Новым гендиректором "Калашникова" станет Владимир Лепин, сообщил источник

Новым гендиректором "Калашникова" станет Владимир Лепин, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2021

Новым гендиректором "Калашникова" станет Владимир Лепин, сообщил источник

Новым генеральным директором концерна "Калашников", как ожидается, вместо Дмитрия Тарасова станет Владимир Лепин, сообщил РИА Новости в среду источник в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:27

2021-08-04T10:27

2021-08-04T10:27

калашников (концерн)

экономика

владимир лепин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150648/65/1506486526_0:87:2048:1239_1920x0_80_0_0_6769c1b53c936478e85c23beaac1c542.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новым генеральным директором концерна "Калашников", как ожидается, вместо Дмитрия Тарасова станет Владимир Лепин, сообщил РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.Лепин с 2016 по 2020 годы возглавлял Научно-производственное объединение "Сплав", выпускающее, в частности, системы РСЗО "Град" и "Смерч"."Полномочия действующего пока главы концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова юридически должны быть закреплены решением совета директоров, заседание которого назначено на 10 августа. На его место планируется Владимир Лепин", - сказал собеседник агентства.Между тем в самом концерне РИА Новости не стали комментировать данную информацию, но отметили, что Лепин в настоящий момент является исполняющим обязанности гендиректора концерна."Мы пока не комментируем данную информацию, но Лепин уже исполняет обязанности гендиректора", - сказал представитель концерна "Калашников".Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.

https://ria.ru/20210730/kalashnikov-1743676052.html

https://ria.ru/20210722/kalashnikov-1742339671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калашников (концерн), экономика, владимир лепин, россия