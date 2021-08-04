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Новым гендиректором "Калашникова" станет Владимир Лепин, сообщил источник
Новым гендиректором "Калашникова" станет Владимир Лепин, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2021
Новым гендиректором "Калашникова" станет Владимир Лепин, сообщил источник
Новым генеральным директором концерна "Калашников", как ожидается, вместо Дмитрия Тарасова станет Владимир Лепин, сообщил РИА Новости в среду источник в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:27
2021-08-04T10:27
калашников (концерн)
экономика
владимир лепин
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новым генеральным директором концерна "Калашников", как ожидается, вместо Дмитрия Тарасова станет Владимир Лепин, сообщил РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.Лепин с 2016 по 2020 годы возглавлял Научно-производственное объединение "Сплав", выпускающее, в частности, системы РСЗО "Град" и "Смерч"."Полномочия действующего пока главы концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова юридически должны быть закреплены решением совета директоров, заседание которого назначено на 10 августа. На его место планируется Владимир Лепин", - сказал собеседник агентства.Между тем в самом концерне РИА Новости не стали комментировать данную информацию, но отметили, что Лепин в настоящий момент является исполняющим обязанности гендиректора концерна."Мы пока не комментируем данную информацию, но Лепин уже исполняет обязанности гендиректора", - сказал представитель концерна "Калашников".Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.
https://ria.ru/20210730/kalashnikov-1743676052.html
https://ria.ru/20210722/kalashnikov-1742339671.html
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калашников (концерн), экономика, владимир лепин, россия
10:27 04.08.2021
 
Новым гендиректором "Калашникова" станет Владимир Лепин, сообщил источник

Источник РИА Новости: новым генеральным директором концерна "Калашников" станет Владимир Лепин

© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Концерн "Калашников" открыл первые шесть региональных сервисных центров по обслуживанию гражданского оружия
Концерн Калашников открыл первые шесть региональных сервисных центров по обслуживанию гражданского оружия - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Новым генеральным директором концерна "Калашников", как ожидается, вместо Дмитрия Тарасова станет Владимир Лепин, сообщил РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.
Лепин с 2016 по 2020 годы возглавлял Научно-производственное объединение "Сплав", выпускающее, в частности, системы РСЗО "Град" и "Смерч".
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"Полномочия действующего пока главы концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова юридически должны быть закреплены решением совета директоров, заседание которого назначено на 10 августа. На его место планируется Владимир Лепин", - сказал собеседник агентства.
Между тем в самом концерне РИА Новости не стали комментировать данную информацию, но отметили, что Лепин в настоящий момент является исполняющим обязанности гендиректора концерна.
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"Мы пока не комментируем данную информацию, но Лепин уже исполняет обязанности гендиректора", - сказал представитель концерна "Калашников".
Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия.
 
Калашников (концерн)ЭкономикаВладимир ЛепинРоссия
 
 
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