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Израиль ответил артиллерийским огнем на пуск ракет с территории Ливана
Израиль ответил артиллерийским огнем на пуск ракет с территории Ливана - РИА Новости, 04.08.2021
Израиль ответил артиллерийским огнем на пуск ракет с территории Ливана
Израильские военные открыли огонь в ответ на пуск ракет с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:53
2021-08-04T12:53
2021-08-04T13:52
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь в ответ на пуск ракет с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.По данным ливанского агентства NNA, применялась тяжелая артиллерия калибра 155 миллиметров. Несколько снарядов разорвалось в районе Марджуюн на юге страны.Ранее ЦАХАЛ заявил, что засек пуск трех ракет из Ливана, две из них упали на территории Израиля. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере страны: Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Местных жителей призвали оставаться в защищенных зонах. Как сообщает пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом", данных о пострадавших нет.Это уже второй обстрел израильской территории из Ливана за последние две недели. Предыдущий инцидент произошел 20 июля — как заявляла Армия обороны Израиля, с территории Ливана выпустили две ракеты, одну перехватила система ПВО "Железный купол", вторая упала в открытой местности. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану.Министр обороны Бени Ганц возложил ответственность за обстрел на Бейрут. Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль не допустит нарушения своего суверенитета, а тот, кто попытается ему навредить, заплатит высокую цену.
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в мире, безопасность, израиль
12:53 04.08.2021 (обновлено: 13:52 04.08.2021)
Израиль ответил артиллерийским огнем на пуск ракет с территории Ливана
Армия Израиля: артиллерия ответила на пуск трех ракет с территории Ливана