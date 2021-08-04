https://ria.ru/20210804/izbienie-1744300522.html

В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении прокурора

В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении прокурора - РИА Новости, 04.08.2021

В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении прокурора

Двое подозреваемых в избиении заместителя прокурора Выборгского района задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:26

2021-08-04T11:26

2021-08-04T11:26

происшествия

выборг

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Двое подозреваемых в избиении заместителя прокурора Выборгского района задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Выборге задержаны лица, подозреваемые в применении насилия в отношении заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 3 августа, когда представительница ведомства прибыла в кафе "Папарацци" для проведения проверки по факту невыплаты заработной платы. "Подозреваемые нанесли должностному лицу, находящемуся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по телу", - сообщает СК.В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

https://ria.ru/20210727/izbienie-1743124545.html

выборг

выборгский район

россия

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2021

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происшествия, выборг, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф), россия