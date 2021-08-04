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В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении прокурора
В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении прокурора - РИА Новости, 04.08.2021
В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении прокурора
Двое подозреваемых в избиении заместителя прокурора Выборгского района задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:26
2021-08-04T11:26
происшествия
выборг
выборгский район
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Двое подозреваемых в избиении заместителя прокурора Выборгского района задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Выборге задержаны лица, подозреваемые в применении насилия в отношении заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 3 августа, когда представительница ведомства прибыла в кафе "Папарацци" для проведения проверки по факту невыплаты заработной платы. "Подозреваемые нанесли должностному лицу, находящемуся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по телу", - сообщает СК.В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
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выборг
выборгский район
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происшествия, выборг, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:26 04.08.2021
 
В Ленинградской области задержали подозреваемых в избиении прокурора

В Ленинградской области задержали двух подозреваемых в избиении прокурора Выборгского района

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Двое подозреваемых в избиении заместителя прокурора Выборгского района задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Выборге задержаны лица, подозреваемые в применении насилия в отношении заместителя прокурора Выборгского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:14
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении водителя на дороге
По данным пресс-службы, инцидент произошел 3 августа, когда представительница ведомства прибыла в кафе "Папарацци" для проведения проверки по факту невыплаты заработной платы. "Подозреваемые нанесли должностному лицу, находящемуся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по телу", - сообщает СК.
В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
 
ПроисшествияВыборгВыборгский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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