https://ria.ru/20210804/iran-1744374343.html

В Иране восемь человек погибли из-за наводнений

В Иране восемь человек погибли из-за наводнений - РИА Новости, 04.08.2021

В Иране восемь человек погибли из-за наводнений

Восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате сильнейших наводнений в трех провинциях Ирана, заявил в среду официальный представитель Общества РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:03

2021-08-04T17:03

2021-08-04T17:03

в мире

тегеран (город)

семнан

курдистан (иран)

красный полумесяц

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате сильнейших наводнений в трех провинциях Ирана, заявил в среду официальный представитель Общества Красного Полумесяца Ирана Мохаммад Хасан Кусийан."На сегодняшний день сотрудники Красного Полумесяца в провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Тегеран, Зенджан, Семнан, Казвин, Курдистан, Керман, Мазандаран и Хормозган выполняли спасательные работы в результате наводнений… К сожалению, погибли восемь человек, шесть из которых - в провинции Казвин, один - в провинции Западный Азербайджан и еще один - в Савадкухе", - приводит агентство ISNA слова Кусийана.По его словам, в Казвине также пропали два человека, их поиск продолжается."В целом, было спасено 978 человек, из них трое получили ранения и доставлены в медицинские учреждения", - добавил Кусийан.В Иране уже неделю продолжаются наводнения и сели в северных и северо-западных провинциях. В социальных сетях жители провинций публикуют видео мощных и широких селевых потоков. На одном из них сель снесла мост в одном из населенных пунктов провинции Западный Азербайджан.

https://ria.ru/20210803/navodnenie-1744175695.html

https://ria.ru/20210802/kitay-1743963260.html

тегеран (город)

семнан

курдистан (иран)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тегеран (город), семнан, курдистан (иран), красный полумесяц