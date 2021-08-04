https://ria.ru/20210804/iran-1744374343.html
В Иране восемь человек погибли из-за наводнений
В Иране восемь человек погибли из-за наводнений - РИА Новости, 04.08.2021
В Иране восемь человек погибли из-за наводнений
Восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате сильнейших наводнений в трех провинциях Ирана, заявил в среду официальный представитель Общества РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:03
2021-08-04T17:03
2021-08-04T17:03
в мире
тегеран (город)
семнан
курдистан (иран)
красный полумесяц
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Восемь человек погибли, еще двое пропали без вести в результате сильнейших наводнений в трех провинциях Ирана, заявил в среду официальный представитель Общества Красного Полумесяца Ирана Мохаммад Хасан Кусийан."На сегодняшний день сотрудники Красного Полумесяца в провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Тегеран, Зенджан, Семнан, Казвин, Курдистан, Керман, Мазандаран и Хормозган выполняли спасательные работы в результате наводнений… К сожалению, погибли восемь человек, шесть из которых - в провинции Казвин, один - в провинции Западный Азербайджан и еще один - в Савадкухе", - приводит агентство ISNA слова Кусийана.По его словам, в Казвине также пропали два человека, их поиск продолжается."В целом, было спасено 978 человек, из них трое получили ранения и доставлены в медицинские учреждения", - добавил Кусийан.В Иране уже неделю продолжаются наводнения и сели в северных и северо-западных провинциях. В социальных сетях жители провинций публикуют видео мощных и широких селевых потоков. На одном из них сель снесла мост в одном из населенных пунктов провинции Западный Азербайджан.
https://ria.ru/20210803/navodnenie-1744175695.html
https://ria.ru/20210802/kitay-1743963260.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), семнан, курдистан (иран), красный полумесяц
В Иране восемь человек погибли из-за наводнений
В Иране восемь человек погибли из-за наводнений, еще двое пропали без вести