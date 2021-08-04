https://ria.ru/20210804/inspektor-1744301167.html

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника ДПС

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника ДПС

Полицейские задержали обнаженного пьяного мужчину, который напал на сотрудника ДПС на Николоямской улице в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:31

2021-08-04T11:31

2021-08-04T11:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские задержали обнаженного пьяного мужчину, который напал на сотрудника ДПС на Николоямской улице в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного главка МВД России.По информации полиции, инцидент произошел вечером 2 августа, когда сотрудник ДПС увидел на проезжей части улицы Николоямская у дома №1 пьяного обнаженного мужчину."На требование сотрудника полиции покинуть проезжую часть неизвестный не реагировал, стал препятствовать законным требованиям сотрудника полиции, выражаться нецензурной бранью в его адрес, и нанес удар в область головы полицейскому. В отношении неизвестного были применены специальные средства – наручники, после чего он был задержан и доставлен в ОМВД", - говорится в сообщении.Уточняется, что полицейский после инцидента обратился в медучреждение (при этом характер травм не указывается), а после оказания помощи продолжил несение службы.По данным столичного главка МВД, сейчас материалы проверки по факту нападения на полицейского направлены следователям. За нападение на стража порядка закон предусматривает уголовную ответственность и до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210804/politseyskiy-1744262821.html

https://ria.ru/20210526/nasilie-1733921367.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва