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В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника ДПС
В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника ДПС - РИА Новости, 04.08.2021
В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника ДПС
Полицейские задержали обнаженного пьяного мужчину, который напал на сотрудника ДПС на Николоямской улице в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:31
2021-08-04T11:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские задержали обнаженного пьяного мужчину, который напал на сотрудника ДПС на Николоямской улице в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного главка МВД России.По информации полиции, инцидент произошел вечером 2 августа, когда сотрудник ДПС увидел на проезжей части улицы Николоямская у дома №1 пьяного обнаженного мужчину."На требование сотрудника полиции покинуть проезжую часть неизвестный не реагировал, стал препятствовать законным требованиям сотрудника полиции, выражаться нецензурной бранью в его адрес, и нанес удар в область головы полицейскому. В отношении неизвестного были применены специальные средства – наручники, после чего он был задержан и доставлен в ОМВД", - говорится в сообщении.Уточняется, что полицейский после инцидента обратился в медучреждение (при этом характер травм не указывается), а после оказания помощи продолжил несение службы.По данным столичного главка МВД, сейчас материалы проверки по факту нападения на полицейского направлены следователям. За нападение на стража порядка закон предусматривает уголовную ответственность и до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210804/politseyskiy-1744262821.html
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происшествия, москва
11:31 04.08.2021
 
В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника ДПС

Полицейские задержали обнаженного пьяного мужчину, который напал на сотрудника ДПС в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские задержали обнаженного пьяного мужчину, который напал на сотрудника ДПС на Николоямской улице в Москве, сообщает в среду пресс-служба столичного главка МВД России.
По информации полиции, инцидент произошел вечером 2 августа, когда сотрудник ДПС увидел на проезжей части улицы Николоямская у дома №1 пьяного обнаженного мужчину.
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"На требование сотрудника полиции покинуть проезжую часть неизвестный не реагировал, стал препятствовать законным требованиям сотрудника полиции, выражаться нецензурной бранью в его адрес, и нанес удар в область головы полицейскому. В отношении неизвестного были применены специальные средства – наручники, после чего он был задержан и доставлен в ОМВД", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейский после инцидента обратился в медучреждение (при этом характер травм не указывается), а после оказания помощи продолжил несение службы.
По данным столичного главка МВД, сейчас материалы проверки по факту нападения на полицейского направлены следователям. За нападение на стража порядка закон предусматривает уголовную ответственность и до пяти лет лишения свободы.
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