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Мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины - РИА Новости, 04.08.2021
Мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный мужчина угрожает взрывом в здании кабинета министров Украины, передает телеканал "Украина 24". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:44
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украина
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина угрожает взрывом в здании кабинета министров Украины, передает телеканал "Украина 24".На видео, появившемся в Сети, видно, что мужчина держит в руках предмет, похожий на гранату. Он говорит, что граната боевая, что он выдернул чеку, и требует убрать людей из холла.В полиции Киева РИА Новости подтвердили, что получили сообщение об угрозе взрыва. На место выехала оперативная группа.Как пишет Страна.ua, захвативший здание ранее воевал в Донбассе."Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая, у нас нет", — сказал изданию источник в МВД.По сведениям СМИ, никаких требований мужчина пока не выдвигал.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что к кабмину приехал спецназ."Возможно, будет штурм", — написал он в Telegram-канале.На 13:00 назначено заседание правительства, переносить его пока не планируется, добавил Гончаренко.Позже пресс-служба МВД сообщила, что полиция вступила с мужчиной в переговоры."В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", — говорится в сообщении.Здание правительства – крупнейшее в Киеве историческое десятиэтажное здание. Оно расположено в центре города, на улице Грушевского, 12/2. В нем несколько входов и въездов. Рядом, на улице Садовой, находятся здания комитетов Верховной рады, напротив — Мариинский дворец и городской сад, немного выше по улице Грушевского — здание парламента.Улица Грушевского открыта для автомобильного транспорта и пешеходов. Вход во двор кабмина обычно охраняют несколько правоохранителей, которые проверяют документы у желающих попасть в здание.
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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
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украина, видео
Мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина угрожает взрывом в здании кабинета министров Украины, передает телеканал "Украина 24".
2021-08-04T10:44
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10:44 04.08.2021 (обновлено: 11:27 04.08.2021)
 

Мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина угрожает взрывом в здании кабинета министров Украины, передает телеканал "Украина 24".
"Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что — цитата: "живым оттуда не уйдет", сядет на 10 лет", — сказала ведущая в эфире.
На видео, появившемся в Сети, видно, что мужчина держит в руках предмет, похожий на гранату. Он говорит, что граната боевая, что он выдернул чеку, и требует убрать людей из холла.
В полиции Киева РИА Новости подтвердили, что получили сообщение об угрозе взрыва. На место выехала оперативная группа.
Как пишет Страна.ua, захвативший здание ранее воевал в Донбассе.
"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая, у нас нет", — сказал изданию источник в МВД.
По сведениям СМИ, никаких требований мужчина пока не выдвигал.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что к кабмину приехал спецназ.
"Возможно, будет штурм", — написал он в Telegram-канале.
На 13:00 назначено заседание правительства, переносить его пока не планируется, добавил Гончаренко.
Позже пресс-служба МВД сообщила, что полиция вступила с мужчиной в переговоры.
"В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", — говорится в сообщении.
Здание правительства – крупнейшее в Киеве историческое десятиэтажное здание. Оно расположено в центре города, на улице Грушевского, 12/2. В нем несколько входов и въездов. Рядом, на улице Садовой, находятся здания комитетов Верховной рады, напротив — Мариинский дворец и городской сад, немного выше по улице Грушевского — здание парламента.
Улица Грушевского открыта для автомобильного транспорта и пешеходов. Вход во двор кабмина обычно охраняют несколько правоохранителей, которые проверяют документы у желающих попасть в здание.
 
Украина
 
 
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