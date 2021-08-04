https://ria.ru/20210804/genotsid-1744388117.html

ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии в войну

ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии в войну - РИА Новости, 04.08.2021

ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии в войну

ФСБ рассекретила документы по зверствам финских военных преступников, ответственных за геноцид жителей оккупированной Карелии в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:10

2021-08-04T18:10

2021-08-04T19:11

происшествия

республика карелия

олонецкий район

финляндия

следственный комитет россии (ск рф)

без срока давности

россия

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ПЕТРОЗАВОДСК, 4 авг — РИА Новости. ФСБ рассекретила документы по зверствам финских военных преступников, ответственных за геноцид жителей оккупированной Карелии в годы Великой Отечественной войны.В частности, в списке причастных к массовым убийствам, составленном КГБ СССР в 1958 году, с которым ознакомилось РИА Новости, оказались 54 человека, включая министра обороны Финляндии тех лет Карла-Рудольфа Валдена, министра иностранных дел Рольфа Виттинга, министра внутренних дел Тойво Хорелли, министра юстиции Оскари Лехтонена, главу финской женской военной организации "Лотта Свярд" Фанни Луукконен, председателя союза "Братьев по оружию" Пааво Талвелу.В перечень военных преступников вошли также начальники и служащие концлагерей, созданных финнами в оккупированных районах Карелии.Кроме того, упомянут руководитель так называемого Северного отделения "Русской освободительной армии" под командованием предателя генерала Андрея Власова Эриксон. Под прикрытием Северного отделения РОА работала Петрозаводская школа финской разведки.Согласно опубликованным ранее материалам, под именем капитана Эриксона действовал опытный финский разведчик Петр Соколов. Русский эмигрант, на рубеже 1920-х годов Соколов работал на английские спецслужбы, а с началом Великой Отечественной войны он стал сотрудничать и с германской военной разведкой Абвером.Также спецслужба рассекретила протоколы допросов советских мирных граждан — узников финских концлагерей в Карелии.Так, свидетель Георгий Озеров, бывший заключенный концлагеря № 2 в Петрозаводске, в своих показаниях указал, что начальником лагеря был Тимо Саловара. По словам Озерова, тот проявил себя как палач, отметившийся зверским отношением к заключенным и личным участием в многочисленных изнасилованиях женщин."Известно, что в 1942 году в штабе лагеря были избиты, а после пристрелены два 13-летних мальчика, которые самовольно через проволоку ушли в город, чтобы достать кусок хлеба", — вспоминал свидетель.Он также назвал других финнов из числа служащих лагеря — бывший до Саловара комендантом Вейно Линдхольм, охранники Милонен и Каллис.Свидетельница Анна Демехина, содержавшаяся в другом петрозаводском концлагере, № 5, сообщила, что в лагере были невыносимые условия."Охрана лагеря состояла исключительно из палачей", — говорила она.За малейшие нарушения узников, в том числе детей, зверски избивали и убивали из огнестрельного оружия. Демехина вспомнила имена финских офицеров, служивших в этом лагере, — Мойланен и Вейко Ламберен."В результате жестокого режима содержания, плохих жилищно-бытовых условий, от непосильной эксплуатации на тяжелых работах и от истощения в лагере царила неимоверная смертность граждан", — отмечал еще один свидетель, бывший узник концлагеря № 5 Алексей Неслухов.Он добавил, что у него умерли две дочери и сын, детям было от двух до четырех лет.В лагерях содержались в основном русские, белорусы и украинцы. По оценкам историков, через них прошли порядка 50 тысяч человек.Весной 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.По данным ведомства, после вторжения в Карело-Финскую ССР финны создали как минимум 14 концлагерей, где "условия проживания, нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер".

https://ria.ru/20210621/prestupleniya-1737880402.html

https://ria.ru/20210606/rossiya-1735872648.html

https://ria.ru/20210531/kontslager-1734899154.html

республика карелия

олонецкий район

финляндия

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Раскопки на месте захоронения узников финских концлагерей в Карелии Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов. "Третьего августа представители ростовского отряда "Поискового движения России" возле поселка Ильинский Республики Карелия обнаружили место массового захоронения советских мирных граждан – жертв финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с прострелянной головой", - сказал Левашов. 2021-08-04T18:10 true PT0M36S

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происшествия, республика карелия, олонецкий район, финляндия, следственный комитет россии (ск рф), без срока давности, россия