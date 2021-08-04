https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html

Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021

Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021 - РИА Новости, 04.08.2021

Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при поддержке Минвостокразвития 2-6 августа проводит отбор среди молодых предпринимателей, управленцев и... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:42

2021-08-04T15:42

2021-08-04T15:42

арктика

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при поддержке Минвостокразвития 2-6 августа проводит отбор среди молодых предпринимателей, управленцев и лидеров общественного мнения регионов ДФО для участия в VI Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-офис ВЭФ.В этом году ВЭФ, организаторомкоторого выступает Фонд Росконгресс, пройдет в гибридном формате 2–4 сентября во Владивостоке с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.К участию в отборе приглашаются молодые предприниматели, управленцы, лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской и социальной среды. Возраст – от 18 до 35 лет включительно.Все участники отбора будут приглашены в молодежное сообщество единого института развития – "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики". А успешно прошедшие отбор получат аккредитацию на молодежную программу VI Восточного экономического форума и организационную помощь в поездке во Владивосток.Напомним, в рамках форума ежегодно проводятся мероприятия с привлечением молодых людей, заинтересованных в развитии Дальневосточного федерального округа и желающих участвовать в разработке решений, направленных на улучшение качества жизни в своем регионе.В 2021 году министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" и субъектами ДФО формирует делегацию молодых предпринимателей, которые 2–3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы форума, а 4 сентября – выступить в качестве спикеров и участников дискуссий специальной молодежной программы. Также планируется проведение встреч с руководством Дальневосточного федерального округа, федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210730/kamchatka-1743556000.html

арктика

дальний восток

россия

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арктика, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021