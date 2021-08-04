Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html
Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021
Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021 - РИА Новости, 04.08.2021
Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021
"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при поддержке Минвостокразвития 2-6 августа проводит отбор среди молодых предпринимателей, управленцев и... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:42
2021-08-04T15:42
арктика
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744355667_0:77:1800:1091_1920x0_80_0_0_f8d469b8160fa5f3af1889cbfdb65b36.jpg
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при поддержке Минвостокразвития 2-6 августа проводит отбор среди молодых предпринимателей, управленцев и лидеров общественного мнения регионов ДФО для участия в VI Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-офис ВЭФ.В этом году ВЭФ, организаторомкоторого выступает Фонд Росконгресс, пройдет в гибридном формате 2–4 сентября во Владивостоке с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.К участию в отборе приглашаются молодые предприниматели, управленцы, лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской и социальной среды. Возраст – от 18 до 35 лет включительно.Все участники отбора будут приглашены в молодежное сообщество единого института развития – "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики". А успешно прошедшие отбор получат аккредитацию на молодежную программу VI Восточного экономического форума и организационную помощь в поездке во Владивосток.Напомним, в рамках форума ежегодно проводятся мероприятия с привлечением молодых людей, заинтересованных в развитии Дальневосточного федерального округа и желающих участвовать в разработке решений, направленных на улучшение качества жизни в своем регионе.В 2021 году министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" и субъектами ДФО формирует делегацию молодых предпринимателей, которые 2–3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы форума, а 4 сентября – выступить в качестве спикеров и участников дискуссий специальной молодежной программы. Также планируется проведение встреч с руководством Дальневосточного федерального округа, федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210730/kamchatka-1743556000.html
арктика
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744355667_127:0:1727:1200_1920x0_80_0_0_0245a9dcb743d79980a79a48afe55403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арктика, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021
15:42 04.08.2021
 

Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021

© Фото : пресс-офис ВЭФМолодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021
Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при поддержке Минвостокразвития 2-6 августа проводит отбор среди молодых предпринимателей, управленцев и лидеров общественного мнения регионов ДФО для участия в VI Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-офис ВЭФ.
В этом году ВЭФ, организаторомкоторого выступает Фонд Росконгресс, пройдет в гибридном формате 2–4 сентября во Владивостоке с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 09:20
В павильоне Камчатки на ВЭФ откроют инсталляцию "Отдых по-камчатски"
К участию в отборе приглашаются молодые предприниматели, управленцы, лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской и социальной среды. Возраст – от 18 до 35 лет включительно.
Все участники отбора будут приглашены в молодежное сообщество единого института развития – "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики". А успешно прошедшие отбор получат аккредитацию на молодежную программу VI Восточного экономического форума и организационную помощь в поездке во Владивосток.
Напомним, в рамках форума ежегодно проводятся мероприятия с привлечением молодых людей, заинтересованных в развитии Дальневосточного федерального округа и желающих участвовать в разработке решений, направленных на улучшение качества жизни в своем регионе.
В 2021 году министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, "Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики" и субъектами ДФО формирует делегацию молодых предпринимателей, которые 2–3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы форума, а 4 сентября – выступить в качестве спикеров и участников дискуссий специальной молодежной программы. Также планируется проведение встреч с руководством Дальневосточного федерального округа, федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении.
 
АрктикаДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
02:14В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
Лента новостейМолния