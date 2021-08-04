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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210804/epjdf-1744346910.html
"Кайфуйте": Любовь Успенская записала ролик на песню Бузовой
"Кайфуйте": Любовь Успенская записала ролик на песню Бузовой - РИА Новости, 04.08.2021
"Кайфуйте": Любовь Успенская записала ролик на песню Бузовой
Любовь Успенская записала ролик на песню Ольги Бузовой "Женская доля". Видео королева шансона разместила в своем TikTok-аккаунте. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:20
2021-08-04T18:20
шоубиз
ольга бузова
любовь успенская
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Любовь Успенская записала ролик на песню Ольги Бузовой "Женская доля". Видео королева шансона разместила в своем TikTok-аккаунте. "Ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!", — эти слова Бузовой звучат фоном в сингле. В ролике показано, как Успенская повторяет вслед за теледивой знаменитые строчки и танцует. Новый трек Ольги вышел 30 июля. По признанию ведущей, песня получилась очень личной. В ней говорится о том, как она справляется с хейтом.Недавно автор песен Бузовой объяснил, почему решил сотрудничать с ней.
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ольга бузова, любовь успенская
18:20 04.08.2021
 

"Кайфуйте": Любовь Успенская записала ролик на песню Бузовой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Любовь Успенская записала ролик на песню Ольги Бузовой "Женская доля". Видео королева шансона разместила в своем TikTok-аккаунте.
 
"Ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!", — эти слова Бузовой звучат фоном в сингле. В ролике показано, как Успенская повторяет вслед за теледивой знаменитые строчки и танцует.
Новый трек Ольги вышел 30 июля. По признанию ведущей, песня получилась очень личной. В ней говорится о том, как она справляется с хейтом.
Недавно автор песен Бузовой объяснил, почему решил сотрудничать с ней.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 13:22Шоубиз
Успенская впервые за долгое время посетила светское мероприятие с дочкой
 
ШоубизОльга БузоваЛюбовь Успенская
 
 
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