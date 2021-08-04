https://ria.ru/20210804/energiya-1744306477.html
РБК: власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители
РБК: власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители - РИА Новости, 04.08.2021
РБК: власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители
Правительство создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному переходу на альтернативные источники энергии, пишет РБК. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:55
2021-08-04T11:55
2021-08-04T13:32
экономика
владимир путин
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правительство создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному переходу на альтернативные источники энергии, пишет РБК.По данным издания, куратором направления станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Перед чиновниками поставлена задача разработать сценарии реформ и определить их риски.Отмечается, что рабочие группы должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.В рамках разработки проектов также распределена ответственность между министерствами за климатическую и научную сферы, реструктуризацию предприятий и работу с регионами, говорится в статье.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости снижения выбросов парниковых газов в атмосферу и призывал сделать все необходимое для минимизации ущерба планете от деятельности человека.
https://ria.ru/20210713/neftegaz-1741033048.html
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экономика, владимир путин, андрей белоусов, россия
11:55 04.08.2021 (обновлено: 13:32 04.08.2021)
РБК: власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители
РБК: российские власти начали подготовку к переходу на альтернативные источники энергии