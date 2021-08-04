https://ria.ru/20210804/dvory-1744373696.html

Челябинские власти направят 1,3 миллиарда рублей на благоустройство дворов

Челябинские власти направят 1,3 миллиарда рублей на благоустройство дворов - РИА Новости, 04.08.2021

Челябинские власти направят 1,3 миллиарда рублей на благоустройство дворов

Более 1,3 миллиарда рублей направят власти в Челябинской области в 2021 году на благоустройство общественных пространств и дворов в городах и районах, в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:01

2021-08-04T17:01

2021-08-04T17:01

челябинская область

общество

челябинская область

кыштым

верхнеуральский район

алексей текслер

воздушно-космические силы россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 авг – РИА Новости. Более 1,3 миллиарда рублей направят власти в Челябинской области в 2021 году на благоустройство общественных пространств и дворов в городах и районах, в настоящее время средний уровень работ составляет 68%, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.В среду глава региона Алексей Текслер провел совещание о реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Челябинской области в режиме ВКС.По словам губернатора, сегодня средний уровень выполнения работ составляет 68%. "Уже август на дворе. По общественным пространствам эта цифра чуть ниже – 65,2%. По дворовым территориям – 77,3%. В полном объеме завершено благоустройство объектов в Нагайбакском, Верхнеуральском районах, близки к завершению работы в Еткульском, Кизильском, Чесменском районах. Низкий уровень выполнения работ (менее 35%) – в Саткинском, Коркинском, Троицком муниципальных районах. При этом на 16 объектах до сих пор даже не приступили к работам. Я говорю про отдельные объекты в Кыштыме, Агаповском районе, Коркинском, Нязепетровском, Уйском районах. В Южноуральске ждут начала благоустройства 7 дворов", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Губернатор потребовал от глав Троицкого, Коркинского и Саткинского районов ускорить работы. "Считаю, такая ситуация недопустима и требует оперативного вмешательства. Поручаю в кратчайшие сроки обеспечить выход подрядных организаций на объекты", - сказал глава региона.Губернатор поручил главам муниципальных образований организовать работу так, чтобы благоустройство в следующем году завершить к 1 сентября, отмечает пресс-служба. При этом провести конкурсы нужно уже в этом году – до 1 октября, чтобы приступить к работам как можно раньше, а областному минстрою взять эти вопросы на особый контроль, добавляется в сообщении.По словам первого замглавы Троицкого района Александра Квитовского, в Троицком районе на 2021 год запланированы четыре объекта благоустройства, три из которых были приняты в эксплуатацию раньше плановых сроков — в первой и второй декадах июля вместо 1 августа: общественные пространства в поселках Каменная Санарка, Черноречье, Морозкино. "Но есть и "ложка дегтя" - на четвертом объекте в поселке Скалистый - самом крупном по объему работ и исполнению кассового плана - нерадивого подрядчика пришлось ждать два месяца, так как он работал на других объектах региона. Подрядчик был многократно уведомлен о нарушениях сроков начала исполнения муниципального заказа, неоднократно участвовал в оперативных совещаниях администрации Троицкого района. В настоящее время работы по благоустройству территории около Дома культуры и мемориала Памяти героям войны в поселке Скалистый начаты и составляют 20% от требуемого объема", - цитирует пресс-служба администрации района слова Квитовского.По его данным, со слов подрядчика, муниципальный заказ он выполнит в срок — до 17 августа, а в случае нарушения договора к нему будут применены меры административного воздействия, предусмотренные законодательством.Как сообщили РИА Новости в администрации Коркинского муниципального района, фактически большая часть объектов по программе "Формирование комфортной городской среды" в Коркинском районе уже завершена или же находится на стадии завершения. "Однако работы признаются выполненными после подписания исполнительной документации, которая на 1 августа не поступила от подрядных организаций. На этой неделе ожидается предоставление актов. После их подписания процент выполнения работ увеличится до 65%", - уточнила начальник управления информационной политики и общественных связей администрации района Мария Сейидова.

https://ria.ru/20210611/transport-1736572658.html

https://ria.ru/20210803/dorogi-1744169323.html

челябинская область

кыштым

верхнеуральский район

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общество, челябинская область, кыштым, верхнеуральский район, алексей текслер, воздушно-космические силы россии