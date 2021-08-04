https://ria.ru/20210804/dtp-1744382285.html

В Москве завели дело после ДТП с автобусом и грузовиком

В Москве завели дело после ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 04.08.2021

В Москве завели дело после ДТП с автобусом и грузовиком

В Москве после ДТП на Боровском шоссе задержали водителя автобуса, говорится на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:43

2021-08-04T17:43

2021-08-04T18:18

происшествия

москва

мосгортранс

департамент транспорта г. москвы

авто

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве после ДТП на Боровском шоссе задержали водителя автобуса, говорится на сайте "МВД Медиа".Против него завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека.Авария с участием грузовика и автобуса 750-го маршрута произошла около 12:30. В ГАИ сообщили о десяти пострадавших, по данным экстренных служб — их 11. Среди них есть беременная женщина — у нее черепно-мозговая травма. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницы.В столичном дептрансе заявили, что одной из причин инцидента могло стать необеспечение безопасности при дорожных работах. Госавтоинспекция, в свою очередь, утверждает, что водитель не справился с управлением при перестроении.Отмечается, что у него 30-летний стаж, в парке Мосгортранса мужчина работает 11 лет. Перед сменой он прошел медосмотр.Московская прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которую начала полиция.

https://ria.ru/20210727/dtp-1743161721.html

москва

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Кадры с места ДТП на Боровском шоссе Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии, его эвакуировали вертолетом. 2021-08-04T17:43 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мосгортранс, департамент транспорта г. москвы, авто