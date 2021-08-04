https://ria.ru/20210804/dtp-1744267582.html

В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП

В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП - РИА Новости, 04.08.2021

В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП

Пять человек, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Кировском районе Приморья, спровоцировавший ДТП находился в состоянии алкогольного... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T06:28

2021-08-04T06:28

2021-08-04T09:34

происшествия

дтп

кировский район

владивосток

хабаровск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Кировском районе Приморья, спровоцировавший ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД России по региону.Авария произошла в районе 476-го километра автодороги А-370 "Уссури". Полиция установила, что 53-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся Toyota Voxy. В момент аварии ехавший позади 21-летний водитель Toyota Corolla II, чтобы избежать столкновения, совершил съезд с дороги.В полиции уточнили, что водители Toyota Voxy и ToyotaCorolla II не пострадали. Стаж вождения автомобилиста, спровоцировавшего ДТП, составляет 35 лет. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20210803/tskad-1744236336.html

кировский район

владивосток

хабаровск

россия

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происшествия, дтп, кировский район, владивосток, хабаровск, россия