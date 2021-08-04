Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/dtp-1744267582.html
В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП - РИА Новости, 04.08.2021
В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
Пять человек, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Кировском районе Приморья, спровоцировавший ДТП находился в состоянии алкогольного... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T06:28
2021-08-04T09:34
происшествия
дтп
кировский район
владивосток
хабаровск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744279330_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3e68692f0871f37bc59b2f258bba09f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Кировском районе Приморья, спровоцировавший ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД России по региону.Авария произошла в районе 476-го километра автодороги А-370 "Уссури". Полиция установила, что 53-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся Toyota Voxy. В момент аварии ехавший позади 21-летний водитель Toyota Corolla II, чтобы избежать столкновения, совершил съезд с дороги.В полиции уточнили, что водители Toyota Voxy и ToyotaCorolla II не пострадали. Стаж вождения автомобилиста, спровоцировавшего ДТП, составляет 35 лет. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20210803/tskad-1744236336.html
кировский район
владивосток
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744279330_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eeaaaa4ecbb565b55ea1c63ed0425d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, кировский район, владивосток, хабаровск, россия
06:28 04.08.2021 (обновлено: 09:34 04.08.2021)
 
В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП

В Приморье пять человек попали в больницу после "пьяного" ДТП

© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краюДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими
ДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Кировском районе Приморья, спровоцировавший ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД России по региону.
Авария произошла в районе 476-го километра автодороги А-370 "Уссури". Полиция установила, что 53-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся Toyota Voxy. В момент аварии ехавший позади 21-летний водитель Toyota Corolla II, чтобы избежать столкновения, совершил съезд с дороги.
© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краюДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими
ДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
ДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими
"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира минивэна, включая 16-летнего подростка. Также пострадал и водитель Toyota Cresta. Все пятеро госпитализированы врачами скорой медицинской помощи... По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что водители Toyota Voxy и ToyotaCorolla II не пострадали. Стаж вождения автомобилиста, спровоцировавшего ДТП, составляет 35 лет. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 19:45
В Подмосковье фура сорвалась с ЦКАД, водитель погиб
 
ПроисшествияДТПКировский районВладивостокХабаровскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
14:38Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, не справился с управлением
14:37В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии
14:36Специалисты ФМБА прибыли в Ялту для помощи в борьбе с коронавирусом
14:32Протасевич заявил, что не подвергался в Минске пыткам и давлению
Лента новостейМолния