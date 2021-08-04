06:28 04.08.2021 (обновлено: 09:34 04.08.2021)
В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
В Приморье пять человек попали в больницу после "пьяного" ДТП
© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краюДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими
© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе один подросток, госпитализированы после аварии в Кировском районе Приморья, спровоцировавший ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД России по региону.
Авария произошла в районе 476-го километра автодороги А-370 "Уссури". Полиция установила, что 53-летний водитель автомобиля Toyota Cresta, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся Toyota Voxy. В момент аварии ехавший позади 21-летний водитель Toyota Corolla II, чтобы избежать столкновения, совершил съезд с дороги.
© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краюДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими
© Фото : УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
ДТП в Кировском районе Приморского края с пятью пострадавшими
"В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира минивэна, включая 16-летнего подростка. Также пострадал и водитель Toyota Cresta. Все пятеро госпитализированы врачами скорой медицинской помощи... По факту автоаварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что водители Toyota Voxy и ToyotaCorolla II не пострадали. Стаж вождения автомобилиста, спровоцировавшего ДТП, составляет 35 лет. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.