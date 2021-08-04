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В Забайкалье столкнулись грузовые составы

В Забайкалье столкнулись грузовые составы - РИА Новости, 04.08.2021

В Забайкалье столкнулись грузовые составы

Грузовые составы столкнулись на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T04:25

2021-08-04T04:25

2021-08-04T10:43

происшествия

москва

забайкальская железная дорога

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Грузовые составы столкнулись на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.По предварительной информации, с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет.Отмечается, что для ликвидации последствий на месте происшествия работают оперативные штабы. Ожидаются задержки пассажирских поездов.Позднее в ГУМЧС по региону сообщили, что из двух цистерн на месте столкновения грузовых составов вытекает керосин."По состоянию на 03:30 мск на месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина", — говорится в сообщении.На месте ЧП работает пожарный поезд, чтобы не допустить возгорания.Как отмечает главк МЧС по Забайкальскому краю, в результате столкновения составов повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит. К месту происшествия также направили два аварийно-восстановительных поезда.

https://ria.ru/20210731/poezd-1743786638.html

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2021

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происшествия, москва, забайкальская железная дорога , россия