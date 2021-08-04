https://ria.ru/20210804/dtp-1744263383.html
В Забайкалье столкнулись грузовые составы
В Забайкалье столкнулись грузовые составы - РИА Новости, 04.08.2021
В Забайкалье столкнулись грузовые составы
Грузовые составы столкнулись на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T04:25
2021-08-04T04:25
2021-08-04T10:43
происшествия
москва
забайкальская железная дорога
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744284838_0:226:581:553_1920x0_80_0_0_c7a41e68b7c02394a475a9a8d69034b8.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Грузовые составы столкнулись на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.По предварительной информации, с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет.Отмечается, что для ликвидации последствий на месте происшествия работают оперативные штабы. Ожидаются задержки пассажирских поездов.Позднее в ГУМЧС по региону сообщили, что из двух цистерн на месте столкновения грузовых составов вытекает керосин."По состоянию на 03:30 мск на месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина", — говорится в сообщении.На месте ЧП работает пожарный поезд, чтобы не допустить возгорания.Как отмечает главк МЧС по Забайкальскому краю, в результате столкновения составов повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит. К месту происшествия также направили два аварийно-восстановительных поезда.
https://ria.ru/20210731/poezd-1743786638.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744284838_0:135:581:571_1920x0_80_0_0_2cfc6cc9e705a95fdae85a63b5f64bd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, забайкальская железная дорога , россия
04:25 04.08.2021 (обновлено: 10:43 04.08.2021)
В Забайкалье столкнулись грузовые составы
На перегоне в Забайкалье десять вагонов сошли с рельсов при столкновении грузовых составов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Грузовые составы столкнулись на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги
.
По предварительной информации, с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет.
"Третьего августа 2021 года в 22:40 мск на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава <...> Движение на перегоне временно приостановлено", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации последствий на месте происшествия работают оперативные штабы. Ожидаются задержки пассажирских поездов.
Позднее в ГУМЧС по региону сообщили, что из двух цистерн на месте столкновения грузовых составов вытекает керосин.
"По состоянию на 03:30 мск на месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина", — говорится в сообщении.
На месте ЧП работает пожарный поезд, чтобы не допустить возгорания.
Как отмечает главк МЧС по Забайкальскому краю, в результате столкновения составов повреждены две опоры контактной сети и железнодорожные пути, нарушен габарит. К месту происшествия также направили два аварийно-восстановительных поезда.