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Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt
Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt - РИА Новости, 04.08.2021
Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt
Роскомнадзор 3 августа ограничил доступ к ресурсу DeviantArt, популярному среди любителей рисования, после того, как сайт в очередной раз проигнорировал... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:45
2021-08-04T16:55
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор 3 августа ограничил доступ к ресурсу DeviantArt, популярному среди любителей рисования, после того, как сайт в очередной раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.На прошлой неделе Роскомнадзор в очередной раз потребовал от ресурса DeviantArt удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил ограничением доступа к нему в случае неисполнения этого требования."Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt", - сообщили в пресс-службе ведомства.Роскомнадзор указал, что с 2019 года направил администрации DeviantArt "145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
16:45 04.08.2021 (обновлено: 16:55 04.08.2021)
 
Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному среди любителей рисования онлайн-ресурсу DeviantArt

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Fotolia / maxkabakov
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор 3 августа ограничил доступ к ресурсу DeviantArt, популярному среди любителей рисования, после того, как сайт в очередной раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
На прошлой неделе Роскомнадзор в очередной раз потребовал от ресурса DeviantArt удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил ограничением доступа к нему в случае неисполнения этого требования.
"Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор указал, что с 2019 года направил администрации DeviantArt "145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент".
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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