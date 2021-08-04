https://ria.ru/20210804/dostup-1744368533.html

Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt

Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt - РИА Новости, 04.08.2021

Роскомнадзор заблокировал сайт DeviantArt

Роскомнадзор 3 августа ограничил доступ к ресурсу DeviantArt, популярному среди любителей рисования, после того, как сайт в очередной раз проигнорировал... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:45

2021-08-04T16:45

2021-08-04T16:55

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор 3 августа ограничил доступ к ресурсу DeviantArt, популярному среди любителей рисования, после того, как сайт в очередной раз проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных материалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.На прошлой неделе Роскомнадзор в очередной раз потребовал от ресурса DeviantArt удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил ограничением доступа к нему в случае неисполнения этого требования."Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt", - сообщили в пресс-службе ведомства.Роскомнадзор указал, что с 2019 года направил администрации DeviantArt "145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент".

https://ria.ru/20210804/blokirovka-1744330461.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия