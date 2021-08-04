https://ria.ru/20210804/donorstvo-1744309696.html
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства - РИА Новости, 04.08.2021
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства
Абсолютными противопоказаниями для донорства является носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, а временными - респираторные заболевания,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:06
2021-08-04T12:06
2021-08-04T12:06
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728141952_0:90:3072:1817_1920x0_80_0_0_14126cb42d7db515c6613d8f2386bc20.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Абсолютными противопоказаниями для донорства является носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, а временными - респираторные заболевания, различные аллергические состояния в период обострения, легкие заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), нанесение тату и пирсинга, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова."Абсолютные противопоказания – это при которых человек никогда и ни при каких условиях быть донором не может, - это носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания", - рассказала Майорова."И временные противопоказания - когда человек не может временно сдавать кровь или компоненты, - респираторные заболевания, включая грипп, различные аллергические состояния в период обострения, если они не попадают под категорию постоянных отводов, это легкие заболевания ЖКТ (нужно, чтобы прошло полгода после заболевания), нанесение тату и пирсинга – приходится ждать почти год, чтобы прошел инкубационный период, если вдруг были сделаны эти манипуляции с нарушением санитарных норм", - добавила врач.При этом она отметила, что на сайте департамента здравоохранения можно заполнить небольшую анкету и узнать, есть ли у человека противопоказания к донорству.Читайте полный текст интервью Ольги Майровой>>>
https://ria.ru/20210802/donor-1743940440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728141952_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_bde53ebb01f57f2b756ac67c9cc847e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства
Главврач Центра крови Майорова: противопоказанием для донорства является носительство ВИЧ
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Абсолютными противопоказаниями для донорства является носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, а временными - респираторные заболевания, различные аллергические состояния в период обострения, легкие заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), нанесение тату и пирсинга, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.
"Абсолютные противопоказания – это при которых человек никогда и ни при каких условиях быть донором не может, - это носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания", - рассказала Майорова.
"И временные противопоказания - когда человек не может временно сдавать кровь или компоненты, - респираторные заболевания, включая грипп, различные аллергические состояния в период обострения, если они не попадают под категорию постоянных отводов, это легкие заболевания ЖКТ (нужно, чтобы прошло полгода после заболевания), нанесение тату и пирсинга – приходится ждать почти год, чтобы прошел инкубационный период, если вдруг были сделаны эти манипуляции с нарушением санитарных норм", - добавила врач.
При этом она отметила, что на сайте департамента здравоохранения можно заполнить небольшую анкету и узнать, есть ли у человека противопоказания к донорству.