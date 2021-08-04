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Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства - РИА Новости, 04.08.2021
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства
Абсолютными противопоказаниями для донорства является носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, а временными - респираторные заболевания,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:06
2021-08-04T12:06
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Абсолютными противопоказаниями для донорства является носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, а временными - респираторные заболевания, различные аллергические состояния в период обострения, легкие заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), нанесение тату и пирсинга, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова."Абсолютные противопоказания – это при которых человек никогда и ни при каких условиях быть донором не может, - это носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания", - рассказала Майорова."И временные противопоказания - когда человек не может временно сдавать кровь или компоненты, - респираторные заболевания, включая грипп, различные аллергические состояния в период обострения, если они не попадают под категорию постоянных отводов, это легкие заболевания ЖКТ (нужно, чтобы прошло полгода после заболевания), нанесение тату и пирсинга – приходится ждать почти год, чтобы прошел инкубационный период, если вдруг были сделаны эти манипуляции с нарушением санитарных норм", - добавила врач.При этом она отметила, что на сайте департамента здравоохранения можно заполнить небольшую анкету и узнать, есть ли у человека противопоказания к донорству.Читайте полный текст интервью Ольги Майровой&gt;&gt;&gt;
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общество
12:06 04.08.2021
 
Главврач Центра крови рассказала о противопоказаниях для донорства

Главврач Центра крови Майорова: противопоказанием для донорства является носительство ВИЧ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Абсолютными противопоказаниями для донорства является носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, а временными - респираторные заболевания, различные аллергические состояния в период обострения, легкие заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), нанесение тату и пирсинга, сообщила в интервью РИА Новости главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.
"Абсолютные противопоказания – это при которых человек никогда и ни при каких условиях быть донором не может, - это носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания", - рассказала Майорова.
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"И временные противопоказания - когда человек не может временно сдавать кровь или компоненты, - респираторные заболевания, включая грипп, различные аллергические состояния в период обострения, если они не попадают под категорию постоянных отводов, это легкие заболевания ЖКТ (нужно, чтобы прошло полгода после заболевания), нанесение тату и пирсинга – приходится ждать почти год, чтобы прошел инкубационный период, если вдруг были сделаны эти манипуляции с нарушением санитарных норм", - добавила врач.
При этом она отметила, что на сайте департамента здравоохранения можно заполнить небольшую анкету и узнать, есть ли у человека противопоказания к донорству.
Читайте полный текст интервью Ольги Майровой>>>
 
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