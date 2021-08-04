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Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов
Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов - РИА Новости, 04.08.2021
Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов
Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых регионах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:04
2021-08-04T16:16
в мире
вакцинация
сша
джо байден
коронавирусы
вакцины
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых регионах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка выступления представлена на сайте Белого дома."Есть места, где поощрения за прививку достигают ста тысяч… Ста тысяч? &lt;…&gt; Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", — пошутил лидер страны после оговорки.Байден отметил, что даже сто долларов помогли нарастить темпы вакцинации в Соединенных Штатах.Число случаев коронавируса в стране непрерывно растет уже около месяца. Сам президент назвал новую волну COVID-19 "трагедией, которую можно было предотвратить" с помощью вакцинации.
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в мире, вакцинация, сша, джо байден, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19
16:04 04.08.2021 (обновлено: 16:16 04.08.2021)
 
Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов

Президент США Байден оговорился во время выступления

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых регионах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка выступления представлена на сайте Белого дома.
"Есть места, где поощрения за прививку достигают ста тысяч… Ста тысяч? <…> Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", — пошутил лидер страны после оговорки.
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Байден отметил, что даже сто долларов помогли нарастить темпы вакцинации в Соединенных Штатах.
Число случаев коронавируса в стране непрерывно растет уже около месяца. Сам президент назвал новую волну COVID-19 "трагедией, которую можно было предотвратить" с помощью вакцинации.
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В миреВакцинацияСШАДжо БайденКоронавирусыВакциныКоронавирус COVID-19
 
 
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