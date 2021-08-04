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Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов
Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов - РИА Новости, 04.08.2021
Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов
Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых регионах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:04
2021-08-04T16:04
2021-08-04T16:16
в мире
вакцинация
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джо байден
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых регионах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка выступления представлена на сайте Белого дома."Есть места, где поощрения за прививку достигают ста тысяч… Ста тысяч? <…> Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", — пошутил лидер страны после оговорки.Байден отметил, что даже сто долларов помогли нарастить темпы вакцинации в Соединенных Штатах.Число случаев коронавируса в стране непрерывно растет уже около месяца. Сам президент назвал новую волну COVID-19 "трагедией, которую можно было предотвратить" с помощью вакцинации.
https://ria.ru/20210804/vaktsinatsiya-1744261568.html
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в мире, вакцинация, сша, джо байден, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19
16:04 04.08.2021 (обновлено: 16:16 04.08.2021)
Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов
Президент США Байден оговорился во время выступления