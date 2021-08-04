https://ria.ru/20210804/dollary-1744359969.html

Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов

Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов - РИА Новости, 04.08.2021

Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых регионах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T16:04

2021-08-04T16:04

2021-08-04T16:16

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вакцинация

сша

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коронавирусы

вакцины

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что в некоторых регионах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по сто тысяч долларов. Расшифровка выступления представлена на сайте Белого дома."Есть места, где поощрения за прививку достигают ста тысяч… Ста тысяч? <…> Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", — пошутил лидер страны после оговорки.Байден отметил, что даже сто долларов помогли нарастить темпы вакцинации в Соединенных Штатах.Число случаев коронавируса в стране непрерывно растет уже около месяца. Сам президент назвал новую волну COVID-19 "трагедией, которую можно было предотвратить" с помощью вакцинации.

https://ria.ru/20210804/vaktsinatsiya-1744261568.html

сша

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в мире, вакцинация, сша, джо байден, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19